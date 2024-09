Pese a que el foco ahora está en el partido contra Ecuador en Quito (el martes a las 4:00 p.m.), todavía persiste el sinsabor del empate contra Colombia en Lima, ya que la victoria pudo haber sido nuestra y nuestro presente en las Eliminatorias, mucho mejor. Uno de los temas que sigue generando polémica son las acciones previas al gol de Luis Díaz, donde ocurrieron situaciones que pudieron haber cambiado el destino de la Selección Peruana. Aunque muchos aún sostienen que los cambios no debieron realizarse en ese momento, Jorge Fossati señaló que, antes de eso, ocurrió una circunstancia que, de alguna manera, perjudicó al equipo nacional.

Durante una conferencia de prensa en el Estadio Nacional, cuando todos lo cuestionaban por la decisión de los tres cambios previos al córner de Colombia que resultó en el tanto del empate, el estratega de 71 años respondió con una pregunta: “¿Se pusieron a mirar la falta, que no fue falta, sino una agresión a Valera en la mitad de la cancha?”, refiriéndose a lo que había visto desde las gradas tras su suspensión por la Conmebol.

La acción ocurrió aproximadamente a los 79 minutos, cuando se puede ver a Alex Valera peleando un balón con el futbolista Johan Mojica. En un principio, el delantero de Universitario de Deportes tenía la intención de quitarle el balón, sin embargo, el defensa, actualmente jugador del Mallorca, logró darle un pase a Luis Díaz, quien se encaminó hacia el arco rival. Pero antes de eso, según el ‘Flaco’, el colombiano cometió una falta.

El futbolista rival, al dar el pase a ‘Lucho’, se lanzó al suelo y, al caer, rodó en el campo e impactó con sus piernas sobre el atacante de la Blanquirroja, que quedó tendido en el césped. Muy cerca de él se puede ver a Wilder Cartagena, quien pidió una sanción, pero el árbitro del partido no detuvo el juego y continuó con la acción, lo que llevó al desangrado de Alexander Callens, los cambios posteriores y finalmente, el tanto del empate.

Es importante recalcar que Valera quedó tendido en el suelo, y al ver que no fue atendido por el juez principal ni que hubo una revisión en el VAR, el futbolista tuvo que volver a su posición para tomar una marca, sabiendo que el equipo contaba con un jugador menos tras la salida del defensor del AEK Atenas. Por ello, el atacante emprendió su regreso al área de la Blanquirroja desde la media cancha.





La razón de los cambios previo al gol de Colombia

El director técnico también fue consultado sobre su decisión respecto al gol recibido, ya que realizó tres cambios justo antes de que llegara el empate. “Nosotros no tenemos la costumbre de cambiar jugadores cuando hay una pelota quieta en contra, repasen, nunca lo hemos hecho. Acá se da una circunstancia, inclusive iba a entrar Bryan (Reyna) y Jean Pierre (Archimbaud), y se paran los cambios cuando la pelota va al córner. ¿Se pusieron a mirar la falta, que no fue falta, fue agresión a Valera en la mitad de la cancha que de ahí viene el córner?”, dijo.

En esa línea, el estratega uruguayo explicó detalles inéditos sobre lo que sucedió en el terreno de juego y dejó en claro de quién fue el error sobre los 3 cambios seguidos durante el córner a favor de Colombia cuando la Bicolor estaba ganando el partido por la mínima diferencia.

“En esa misma jugada se produce el corte en Callens, es atendido y se indica el cambio. La otra opción era no cambiarlo y esperar seguir, pero me iba a mantener con 10 porque a Callens te lo hacían salir. Entonces al entrar el cambio de Luis (Abram), para ya no desaprovechar una ventana hicimos los otros dos. Es mi responsabilidad, y si fue un error, es mi error y lo asumo sin ninguna duda. Si fue de alguien el error, es mío”, resaltó.





¿Cuándo juegan Perú vs. Ecuador?

La Selección Peruana viajará a Quito para medirse contra Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para el martes 10 de septiembre, a las 4:00 pm (hora peruana y ecuatoriana). La ‘Bicolor’ llega con el grato recuerdo de sus dos últimas visitas contra el ‘Tri’: registró dos triunfos consecutivos en procesos eliminatorios.

Cabe mencionar que el último enfrentamiento en el país vecino fue el 8 de junio de 2021, por las Eliminatorias a Qatar 2022. En aquel partido, Christian Cueva y Luis Advíncula fueron los encargados de darle los tres puntos a la selección nacional; mientras que Gonzalo Plata anotó el descuento. La selección ecuatoriana no nos gana en condición de local desde hace 13 años.

Perú vs Ecuador jugarán por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR