La llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana llegará con muchas novedades, siendo una de ellas que dejará de implementar el ‘Plan Antiespías’ que fue establecido por Juan Reynoso para evitar que la prensa local y/o algún enviado de los rivales del combinado incaico, tenga acceso a los entrenamientos del equipo de todos, lo que -para el ‘Ajedrecista’- podría causar que los nacionales lleguen con desventaja a sus respectivos encuentros de Eliminatorias sudamericanas.

“Acá, si yo pudiera, entrenaba en la Plaza de Armas rodeado de hinchas peruanos, no quiero ocultarle al hincha peruano, la prensa peruana, es que los que ellos largan lo sabe el rival”, sostuvo el entrenador del combinado blanquirrojo en diálogo con ATV.

Con relación al plantel de jugadores que tendrá en la Selección Peruana, Jorge Fossati confirmó que está analizando cómo conformarlo sin descartar ni un solo nombre del universo de jugadores, incluido el de Christian Cueva, quien no ha tenido actividad oficial en los últimos días, pero que fue clave en la clasificación a Rusia 2018 y al repechaje para Qatar 2022.

“No contar con Christian (Cueva) es perjudicial para la Selección Peruana porque ha sido un referente en estos últimos años. No está pasando por su mejor momento, teniendo en cuenta que tiene un problema de lesión y que va a ser operado. En todo eso tenemos que estar, mucho más cuando el jugador atraviesa momentos complicados”, declaró el entrenador ‘Charrúa’.

Por otro lado, el actual entrenador de la Selección Peruana se refirió sobre el presente y futuro de uno de los delanteros que tuvo a su cargo -durante su paso por Universitario de Deportes- el mismo que es uno de los jugadores a tener en cuenta para la zona ofensiva del conjunto nacional

“Celebro que Alex Valera se haya quedado aquí porque estando en Japón, te comes un día para venir y otro para ir. Es seleccionable, lo conozco más que a nadie, como a todos sus compañeros en Universitario de Deportes”, declaró Jorge Fossati.

¿Qué piensa Fossati sobre Sonne?

Otro de los temas que generó duda tras la llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana, es si es que seguirá realizando la convocatoria de Oliver Sonne, futbolista que recibió sus primeros llamados al combinado nacional en la era Juan Reynoso, pero que no tendrá su lugar asegurado en el equipo de todos, según lo confirmó el actual DT incaico.

“Lo que sí tenemos en cuenta es que para tener a un jugador del exterior y traerlo, como decía anteriormente, hay que evaluarlo. Yo no traigo a nadie y le prometo que va a jugar todo el partido, que va a entrar, no sé. Si es del exterior y no está en la posición que normalmente ocupa, preferimos llevar a alguno que está aquí”, agregó.

El calendario de Jorge Fossati con Perú

Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana, a Jorge Fossati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo –en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar –Italia y Guatemala están en carpeta, con la negociaciones por buen camino–.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.





