El viaje de la Selección Peruana a Doha dejó mucho más que una enorme tristeza por la derrota, ya que una larga lista de invitados fue parte de la delegación nacional acompañó al equipo de todos en el avión, generando una polémica que Juan Carlos Oblitas se encargó de explicar.

“El tema de los invitados, eso lo maneja la Federación. Esto se ha dado en algunas otras veces y no tiene nada que ver con el asunto. Ya en algún momento, la FPF explicará quienes son los que han viajado. Yo fui directamente a Doha. No quiero explayarme más en el tema porque no nos hace bien”, sostuvo el ‘Ciego’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas dio a conocer lo visiblemente afectado que se encuentra Ricardo Gareca por la eliminación de la Selección Peruana. Por ello, hizo un llamado a la hinchada nacional para mostrar respaldo a un grupo que lo dio todo por el país.

“No volvamos a la cultura de la derrota y la negatividad. Cuando hablo de que el equipo no ganó, porque no hicimos un buen partido, eso es a título personal. yo me he sentado en lugar de Ricardo (está mal anímicamente) y les explico que me entiendan”, agregó.





En la FPF quieren que Gareca se quede

Durante el arribo de la delegación de la Selección, después del periplo por Qatar, el titular de la FPF dio algunos alcances sobre la situación del ‘Tigre’. En ese sentido, el presidente de la institución aseguró que el estratega argentino es la prioridad y que, por ahora, en San Luis no están pensando en otra alternativa para el cargo.

“Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras todavía tengamos la conversación con el profesor Ricardo. No hay plan adicional”, expresó Agustín Lozano a los medios de comunicación hace unas horas desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.





