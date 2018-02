Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de las categorías menores de la Selección Peruana es la imagen del técnico Juan José Oré. Con la Sub 17 de Reimond Manco, alcanzó los cuartos de final del Mundial de 2007 y con la Sub 15 el título del Sudamericano 2013 y el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014. Ningún otro técnico pudo superarlo.

'Jota Jota', sin embargo, ya no es más parte del staff de entrenadores de las Divisiones Menores de la Federación Peruana de Fútbol. Tras 17 años, el técnico terminó su vínculo de una forma inesperada. Oré habló con Depor.



¿Por qué no es más técnico de la FPF?

Mi contrato terminó en diciembre y lamentablemente no hubo un acuerdo, pese a que nos dimos un tiempo. Daniel Ahmed (jefe de la unidad técnica de menores) quería que el equipo de entrenadores continuara. Antes de irse de vacaciones, dejó encargado (a recursos humanos) de que se comunicara conmigo. Me llamaron el 27 de diciembre, pero solo para decirme que hablarían conmigo a partir del 15 de enero, cuando llegaba Ahmed.

¿Qué sucedió?

​El 17 de enero me llamó Ahmed y me dijo que posiblemente se volverían a comunicar conmigo en los siguientes días. Lo hicieron, pero en lo económico no nos pusimos de acuerdo.

Juan José Oré logró la clasificación con la Sub 17 al Mundial de 2007. (USI) Juan José Oré logró la clasificación con la Sub 17 al Mundial de 2007. (USI) USI

¿Había pedido un aumento?

​No. Ellos me propusieron darme algo menos de lo que ganaba. Fue una situación incómoda. Estos temas siempre los dialogué con el presidente de la Federación o con el secretario general. La persona con la que hablé solo era una encargada, no definía nada. El profesor Ahmed le había dicho que yo iba a tomar unas selecciones, pero que había un tope salarial para mí.

¿Cómo lo tomó?

Le recordé los años que tenía, lo que habíamos hecho. Hubo momentos buenos y malos. Son parte del fútbol. Merecía por lo menos un respeto en el sentido de que bajarme el sueldo no era justo.

Juan José Oré junto a los campeones en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014. (USI) Juan José Oré junto a los campeones en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014. (USI) USI

¿Volvió a conversar con Ahmed?

​Daniel insiste en que hay que seguir, que soy importante, pero no hubo una contraoferta hasta el momento.

¿Cuánto le molesta esta situación?

Molestia siempre hay. Mira cuánto tiempo pasó. Ya estamos en el segundo mes del año y no tengo nada claro porque no he podido definir nada por este tema.

Juan José Oré dirige la escuela de fútbol 'Los Jotitas' en San Borja. (John Virhuez) Juan José Oré dirige la escuela de fútbol 'Los Jotitas' en San Borja. (John Virhuez) John Virhuez

¿A qué se dedicará mientras define su futuro?

Ahora estoy en mi escuela de fútbol 'Los Jotitas'. Es una preocupación lo que pasé, pero estoy tranquilo. Gracias a Dios hice cosas importantes. Me seguí capacitando. A pesar de que hay gente de que habla cosas que no son, soy el técnico de menores con más participaciones en Sudamericanos. Además, estuve en 3 mundiales de la categoría Sub 17. 2005 porque fuimos anfitriones, 2007 por derecho propio y 2015 por un curso de la FIFA en Chile.

¿Qué le dicen las personas de su entorno?

​Muchas personas me preguntan. No es que lo diga yo, sino la gente. Como digo, todo se acaba. Esto no quiere decir que haya salido mal. Me hubiese gustado, por lo menos, que me digan directamente hasta aquí no más, profesor. Que no me den ni las gracias, pero que me digan algo.

¿Algún dirigente de la Federación lo llamó?

Lamentablemente no fue así. Eso me apena. Nadie habló conmigo. Eso es lo que molesta.

