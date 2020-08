Juan Reynoso sigue cosechando buenos resultados en México. Esto, invita a que el experimentado estratega nacional sueñe con dar el siguiente gran paso en su carrera, el mismo que podría acercarlo -en un futuro no muy lejano- a la Selección Peruana.

“Más allá de lo bien que nos trataron en Melgar y de la familiaridad que tenemos con la directiva y los jugadores que quedaron, hoy me gustaría dejar una huella en el Puebla. Después ya se verá. Es como pasa en Perú: hiciste algo bueno en Melgar y viene algo de afuera o ir a uno más grande, y así sucesivamente. Me gustaría dirigir unos cinco o seis años en México y después dar el salto a Europa, me quedé con esa espina cuando fui jugador”, sostuvo el estratega nacional en diálogo con ‘El Tridente Depor’.

Además, Juan Reynoso dio detalles de la gran labor que realiza en Puebla, donde no sólo se encarga de velar por el primer equipo, sino también por las canteras de la insitución.

“Yo siempre soy convencido de que hay que ir quemando etapas. A mí hoy me quita el sueño lo de Puebla, porque más allá de lo que pase con el primer equipo, hoy tengo la posibilidad de ayudar en la Unidad Técnica de Menores. Estoy muy atento a lo que es la 15, la 17, la 20, hemos colaborado para unificar la metodología, para escoger a los técnicos, y esa parte a mí me llena por vocación. Entonces, yo quisiera tener aquí uno, dos o tres años, dejar esa parte cerrada”, añadió.

Las características de juego de Santiago Ormeño

Por otro lado, Juan Reynoso es la persona indicada para hablar de lo que Santiago Ormeño podría aportarle a la Selección Peruana, en caso sea considerado por Ricardo Gareca. Incluso, lo comparó con dos reconocidos delanteros que saben lo que es defender la camiseta blanquirroja.

“Es un ‘9′ tipo poste, aguanta muy bien, rebota muy bien. Parece lento, pero no tanto como pareciera, tiene pegadas con los dos perfiles, cabecea bien. Es más Flavio Maestri que Paolo Guerrero. Pero sin desmerecer a Flavio, yo creo que es más goleador que Maestri”, finalizó el DT nacional.

