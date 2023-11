Luego de la última derrota en la ciudad de La Paz ante Bolivia, Juan Reynoso, director técnico de la bicolor, volteó la página rápidamente e hizo de tripas corazón ante el vendaval de críticas que ha recibido, para enfocarse enteramente en el siguiente partido contra Venezuela. Y si bien tiene tanto por corregir y mejorar, en la búsqueda del funcionamiento colectivo deseado que dirija a su equipo directo a la primera victoria, el guía de la selección a estas alturas ya identificó las deficiencias y en ese marco pensaría ejecutar variantes en la zaga. No habría quedado conforme con el accionar de Carlos Zambrano y Alexander Callens, y los sustituiría con la pareja Renato Tapia y Luis Abram.

¿Por qué? las razones saltan a la vista. En primer lugar, Renato Tapia y Luis Abram fueron los centrales del buen partido que Perú desarrolló ante Brasil el pasado 12 de setiembre en el Estadio Nacional. El funcionamiento defensivo que tuvo el equipo fue importante y los centrales destacaron en la misión, aunque fue el ‘Cabezón’ quien sobresalió y la estadística devela que ganó hasta cinco cruces ante la escuadra de Neymar. Lastimosamente, una desconcentración en el último suspiro del encuentro trajo como consecuencia que Brasil encuentre el gol con un cabezazo de Marquinhos previo tiro de esquina. En los siguientes partidos, Perú perdió ante Chile, Argentina y Bolivia, con una diferencia de dos goles.

Si bien es importante y prepondera en la elección, la fortaleza y el arrojo de ambos, Juan Reynoso les considera esenciales, sobre todo, en el plan que alista para neutralizar el ataque ‘llanero’ que ostenta mucha dinámica, rapidez y agresividad en los últimos metros. No obstante, como se quiere la iniciativa y el dominio desde el primer minuto, tal cual fue una constante a través de la historia, se contempla la solidez y seguridad en la defensa, pero también la certeza y la creatividad para salir jugando desde atrás. El plan de juego ya está definido y para llevarlo a cabo, la apuesta de Reynoso por este par de talentos será esencial en la garantía por sostener el arco en cero. Pero no será la única modificación.

Es oportuno recordar que, dada su versatilidad, Tapia, volante del Celta español, durante la presente eliminatoria ya ocupó dicha posición (la defensa) en la bicolor, aunque no como titular. Por ejemplo, en el empate con Paraguay tras expulsión de Luis Advíncula y en la derrota con Argentina en reemplazo de Anderson Santamaría. Entre las variantes recurrentes que se vienen dando en este proceso, en clara señal de que no se tiene un once consolidado, la apuesta por el ‘Cabezón’ como back sería uno de los aciertos de Reynoso. Este martes, contra Venezuela, se desea la consolidación y, sobre todo, que grite victoria y se comience a escribir de ahora en adelante capítulos más felices de este nuevo proceso.

