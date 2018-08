Para los amistosos internacionales que disputará la Selección Peruana ante Holanda y Alemania, Ricardo Gareca convocaría a Jean Pierre Rhyner , según confirmó el mismísimo representante del futbolista que hoy milita en el club Grasshopper de Suiza.

Actualmente, Jean Pierre Rhyner es considerado titular en Grasshopper. Inclusive, el defensa jugó en la fase previa de la Europa League ante Fenerbahçe, en el 2016.

Jean Pierre Rhyner se desempeña en la posición de defensa central, pero también se acomoda como lateral izquierdo. Tiene 22 años y es considerado un futbolista ordenado, con buen juego aéreo y recio.

¿Ricardo Gareca se comunicó con Jean Pierre Rhyner y lo quiere para los amistosos ante Holanda y Alemania?

Más jugadas de Jean Pierre Rhyner en Suiza. (Video: Embajadores Criollos)

El peruano, con nacionalidad suiza, jugó desde que tenía 6 años en Grasshopper, uno de los equipos que más títulos ganó en la liga de Suiza. Fue capitán en las diferentes divisiones menores. Y en el 2015, subió al primer equipo.

“El profesor me dijo que fui muy fuerte a la pelota. Me felicitó”, dijo Jean Pierre Rhyner a CMD en La Videna, luego de sumar su primer entrenamiento con la Sub 20 del ‘Chino Rivera’, el técnico que lo convocó para los amistosos ante Colombia y Uruguay con miras al Sudamericano.

Jean Pierre Rhyner no debutó oficialmente con el equipo mayor de la Selección de Suiza. Pero fue convocado a la Sub 20 (2015) y a la Sub 21 (2016), luego de no ser considerado en la nómina final de Víctor Rivera.