Otra de Bascuñán: el árbitro no cobró un penal y se negó a revisar el VAR en el Unión Española vs. Coquimbo El arbitro que estuvo a cargo del partido entre Perú y Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, volvió a entrar en la polémica tras no revisar el VA R en el duelo entre Unión Española y Coquimbo.