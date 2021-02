Falta cerca de un mes y medio para la fecha doble de Eliminatorias -enfrentamos a Bolivia en La Paz y luego recibimos a Venezuela-, y uno de las interrogantes que más se repiten alrededor de la Videna tienen que ver con la recuperación de Paolo Guerrero. Y si bien el ‘9′ ya se sumó a los trabajos con Inter, el preparador físico, Néstor Bonillo, hará un seguimiento de cerca al delantero de la Selección Peruana.

El propio Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), había adelantado el viaje del preparador físico a Brasil. “Paolo Guerrero sigue una rutina dada por el cuerpo médico de Inter y está muy bien. Mañana (hoy) llega Néstor Bonillo a Porto Alegre. Estará con Paolo para ver cómo está y seguir el tratamiento”, mencionó en Movistar Deportes.

Sí, Depor conoció que Néstor Bonillo ya se encuentra en Brasil y la noche de este miércoles se juntará con Paolo Guerrero. El jueves por la mañana estará en los entrenamientos del ‘Colorado’ para mirar de cerca toda la evolución del atacante, quien se lesionó en agosto del año pasado en un cotejo ante Fluminense (fue operado de la rodilla derecha).

Como se recuerda, las primeras cuatro fechas del proceso Eliminatorio no fueron favorables para la Selección Peruana: de los 12 puntos en disputa, solo conseguimos un empate (contra Paraguay en Asunción). Luego, los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron frente a Brasil, Chile y Argentina. Se espera que para los 180 minutos en marzo, el capitán vuelva a ponerse la blanquirroja.

Que sea un punto de quiebre

Justamente sobre el arranque de la Selección Peruana en el proceso clasificatorio, Juan Carlos Oblitas se refirió. “Esta fecha de clasificatorias es fundamental. Sabemos que no arrancamos bien el proceso, no le podemos engañar a los hinchas”. Ojo, también confirmó que no habrá modificación de fechas.

“Es difícil que se den cambios en las fechas de los torneos Conmebol. Queremos que la Liga1 arranque en los plazos respectivos porque nos beneficiará en la fecha doble”, expresó el director deportivo de la FPF.

