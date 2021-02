Un fuerte rebrote del COVID-19 a nivel nacional y mundial ha hecho que el Gobierno Peruano dicte ciertas medidas de protección para la población en general, según las regiones afectadas. Bajo este nuevo escenario, una larga lista de actividades se han visto restringidas, incluso el fútbol, que en la cuarentena del año pasado se llevó a cabo sin mayores inconvenientes.

En una entrevista con Depor, el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), Jhonny Baldovino, habló sobre la situación actual del campeonato peruano y contó que las entidades correspondientes se encuentran solicitando los permisos necesarios para arrancar con la competencia.

“El IPD está haciendo de intermediario para poder conseguir los permisos. El fútbol es una de las actividades que tiene los protocolos más estrictos y no es informal. Yo entendería que no le den los permisos al fútbol porque no cumple con los protocolos necesarios, pero el fútbol tiene los protocolos más estrictos y trabaja de una manera formal. Además las instituciones están dispuestas a acatar todos los protocolos y las medidas que implemente el gobierno para la vuelta a los entrenamientos y a la competencia oficial”, sostuvo.

En la misma línea, Baldovino se detuvo a analizar las repercusiones de un posible retraso en el inicio de la Liga 1, teniendo en cuenta que algunos jugadores, habitualmente llamados por Ricardo Gareca, juegan en equipos del campeonato local. Además adelantó que el torneo podría empezar el 12 de marzo y se jugaría en su totalidad en Lima.

“Los clubes están realizando sus propias burbujas sanitarias y no pueden entrenar, pero este no es un tema que solo perjudica a los clubes de la Liga 1, también se ve perjudicada la FPF porque hay seis jugadores convocables de la Selección Peruana que hasta el momento no pueden entrenar debido a que no tienen los permisos correspondientes. Van a llegar a la fecha doble de marzo sin entrenar y sin jugar. Por eso es necesario que el gobierno autorice la vuelta a los entrenamientos”, precisó.

Finalmente, el asesor legal comentó que “los jugadores por el momento están tranquilos porque están entrenando y saben que el torneo se va a jugar. Como SAFAP, nosotros estamos en constante comunicación con ellos ante cualquier inquietud. El año pasado la gran mayoría cumplió con los protocolos sanitarios que impuso la federación y este año estamos seguro de que será igual”.

