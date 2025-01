No se guardó nada. La Selección Peruana inició su aventura en el Sudamericano Sub20 con una dura derrota ante su similar de Paraguay, luego de empezar ganando con un gol de Juan Pablo Goicochea. A pesar de ir 1-0, el rendimiento de la ‘Bicolor’ fue decayendo con el pasar de los minutos hasta que los ‘Guaraníes’ lograron darle vuelta al marcador. Roberto Palacios, exjugador de la ‘Blanquirroja’, no fue ajeno a este resultado y señaló a Víctor Guzmán como uno de los responsables.

A través de su programa ‘Chorrigolazos’, Palacios analizó el encuentro entre Perú y Paraguay por la primera jornada del Grupo A del Sudamericano Sub20, y en un determinado momento se centró en la delantera de la selección, encabezada hoy por el joven jugador de Alianza Lima, Víctor Guzmán, a quién criticó duramente.

“El muchacho tiene buen biotipo, pero ahí te das cuenta que todavía le falta mucho. ¿Tiene 18 años? Ya no es un chico entonces”, empezó diciendo el ‘Chorri’, visiblemente resignado por el bajo rendimiento de Guzmán a los largo de los 90 minutos. No obstante, las declaraciones del exjugador no quedaron ahí.

“Creo que ahí se quedó, de no enseñarle a cabecear, de no medir el tiempo, de ir a atacar la pelota, de meter el frentazo. Él tiene que aprovechar ese biotipo que tiene”, agregó. Asimismo, comentó estar en desacuerdo con José ‘Chemo’ del Solar por no darle minutos al otro delantero que tiene la ‘Bicolor’.

Finalmente, Palacios lamentó no ver un crecimiento en el juego del actual delantero de Alianza Lima desde la primera vez que lo vio. “Yo lo vi en un amistoso ante Costa Rica, tiene buen físico, espero que crezca. Pero mira cuantos meses han pasado y con este debut todavía me quedo a la espera”, sentenció.

¿Qué se le viene a Perú en el Sudamericano Sub20?

Luego del debut, la Selección Peruana Sub20 se enfrentará al anfitrión Venezuela, para después cerrar la competencia contra Chile y Uruguay. Como bien se recordará, solo los tres primeros de cada grupo avanzarán al hexagonal final, logrando la clasificación al Mundial de la categoría. Es decir, Perú deberá hasta la última fecha para conocer su suerte en el torneo, siempre y cuando consiga levantar cabeza en los tres partidos que le quedan.

Jornada 1 : Perú vs. Paraguay (1-2)

: Perú vs. Paraguay (1-2) Jornada 2: Perú vs. Venezuela | 25 de enero | 6:30 pm

Perú vs. Venezuela | 25 de enero | 6:30 pm Jornada 3 : Perú vs. Chile | 27 de enero | 4:00 pm

: Perú vs. Chile | 27 de enero | 4:00 pm Jornada 4: Perú vs. Uruguay | 29 de enero | 4:00 pm

Perú vs. Uruguay | 29 de enero | 4:00 pm Jornada 5: Perú descansa

Lista de convocados de Perú para el Sudamericano

Arqueros: William Falcón (César Vallejo), Paolo Doneda (AC Milan) y Jhefferson Rodríguez (Universitario).

William Falcón (César Vallejo), Paolo Doneda (AC Milan) y Jhefferson Rodríguez (Universitario). Defensores: Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Nicolás Amasifuén (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas), Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima), Jussepi García (Alianza Lima), Fabrizio Lora (Sporting Cristal), Mateo Arakaki (Alianza Lima) y Axel Cabellos (Racing Club).

Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Nicolás Amasifuén (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas), Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima), Jussepi García (Alianza Lima), Fabrizio Lora (Sporting Cristal), Mateo Arakaki (Alianza Lima) y Axel Cabellos (Racing Club). Mediocampistas: Sebastián Cornejo (San Martín), Ian Wisdom (Sporting Cristal), Esteban Cruz (Universitario), Álvaro Rojas (Universitario), Homali Ruiz (San Martín) y Sebastián Sánchez (Sporting Cristal).

Sebastián Cornejo (San Martín), Ian Wisdom (Sporting Cristal), Esteban Cruz (Universitario), Álvaro Rojas (Universitario), Homali Ruiz (San Martín) y Sebastián Sánchez (Sporting Cristal). Delanteros: Víctor Guzmán (Alianza Lima), Juan Pablo Goicochea (Platense), Bassco Soyer (Alianza Lima), Rodrigo Dioses (Universitario) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).





