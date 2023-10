Tras la participación de la Selección Peruana en la reciente jornada doble de Eliminatorias (perdimos contra Chile y Argentina), Juan Reynoso habló sobre el presente de los jugadores de la Liga 1 Betsson, donde manifestó que no estaban para sostener 90 minutos de un encuentro en alta competencia. Días después, Ricardo Gareca sostuvo un conversatorio en el que resaltó el talento y capacidad del deportista nacional, polarizando opiniones de la hinchada. En ese sentido, fue Juan Carlos Oblitas el encargado de poner paños fríos al asunto.

“Tengo entendido que Ricardo (Gareca) tiene compromisos comerciales con determinadas empresas. Es lógico, cuando se firman estos compromisos, las fechas las ponen las empresa que contratan. Lo que declaró en esa conferencia privada es algo que siempre lo ha dicho y a mí o me causo sorpresa. Lo que sí, fueron dichas en un momento inoportuno”, sostuvo el directivo en conferencia de prensa.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas hizo énfasis en el poco tacto que tuvo Ricardo Gareca para dar a conocer su opinión en unas jornadas en que la herida aún estaba abierta, debido a los resultados nada óptimos que había cosechado la Selección Peruana en las clasificatorias. Por ahora estamos en el penúltimo lugar, con solo un punto.

“Parecieron desafortunadas por la cercanía del partido y por la declaraciones de Juan (Reynoso). Conozco a Ricardo (Gareca) y estoy convencido de que no fueron con malas intenciones. Tuvo una estancia feliz en Perú y estoy seguro de que quiere lo mejor para la Selección Peruana y para la gente que estuvo con él”, agregó.

Su postura sobre jugadores de la Liga 1 Betsson

Si bien el tema ocasionó diferentes opiniones, Juan Carlos Oblitas -Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)- no dudó en dar sus apreciaciones sobre las declaraciones de Juan Reynoso, las mismas que podrían haber ocasionado algún malestar en los deportistas que juegan en el torneo local y que nutren a la Selección Peruana. Aquí la palabra del directivo...

“Sí, debemos tener cuidado con el tema porque hay muchos jugadores del medio local que son importantes para la Selección Peruana. Todos sabemos que la Liga nuestra no es de las mejores, lo sabemos perfectamente, pero yo me preguntaría qué hicimos para mejorar la liga y me incluyo. Tuvimos una cierta mejora en infraestructura, iluminación, tipo de campos y -desgraciadamente- tuvimos un retroceso”, finalizó.





