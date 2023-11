Venezuela llegará empoderada al estadio Nacional porque, a diferencia nuestra, viene haciendo su mejor campaña histórica en las Eliminatorias sudamericanas tras cinco fechas (cuarta con 8 puntos). Si no mejoramos lo anteriormente expuesto, todo seguirá en la “mier..”, como dijo Renato Tapia, que por cierto también necesita realizar una autocrítica de inmediato: “Yo creo que jugamos bien”, sostuvo en La Paz, en caliente, mientras los peruanos nos preguntamos qué intenta proponer el equipo. Y no hay que olvidar, un punto clave, que esta selección se está distanciando de la gente. Los jugadores aún tienen espalda por el reciente pasado exitoso, pero, al parecer, el técnico no.

Datos de Perú en sus primeros cinco partidos por Eliminatorias 2026 Último en la tabla de posiciones Único país sin registrar triunfos Única selección sin goles a favor Equipo con más derrotas Equipo con peor diferencia de goles Selección con menos tiros al arco Equipo con menos efectividad Selección con menos puntos como local Segundo equipo con más remates en contra

La pareja de centrales

Durante sus 13 partidos al mando de la ‘sele’, Reynoso puso diferentes nombres en la zaga. Pasaron Miguel Araujo, Luis Abram, Anderson Santamaría, incluso Renato Tapia, a quien colocó en una situación de emergencia en el debut con Paraguay por Eliminatorias­. Sin embargo, no había tenido la posibilidad de juntar a Carlos Zambrano y Alexander Callens, los titulares por excelencia sobre todo en la última etapa de Ricardo Gareca. Si estaba uno en la cancha, el otro no, ya sea por lesión o decisión técnica.

En La Paz finalmente se dio el ansiado estreno de ambos, pero resultó un fiasco. Zambrano ratificó que no está en plenitud física, muy falto de ritmo, de timing, y teniendo responsabilidad directa en el primer gol boliviano: no cortó un pase entre líneas, precisamente por sus carencias anteriormente expuestas que ya las venía evidenciando en la Liga 1 Betsson con Alianza Lima. Callens, por su parte, bastante lejos del nivel que nos tiene acostumbrado con selección. Aparece en la foto de los dos goles, y su pecado mortal fue no apretar, encimar, cortarle la línea del disparo, a sus rivales.

Los dos tuvieron una efectividad de pases por debajo del 80%, un porcentaje terrible tratándose de dos centrales, que por lo general tienen muchos pases fáciles. En resumen, fue el peor partido de ambos desde que se estrenaron juntos en 2014, y que suman 10 encuentros hasta ahora: cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Ahora, ¿quién juega ante Venezuela? Reynoso tiene que darse cuenta de que Zambrano no está al 100%, más allá de su jerarquía y lo que representa para el equipo. Reconvertir a Tapia en zaguero por derecha y la duda de Callens o Abram por izquierda, debe estar ahora mismo en la cabeza de Reynoso.

El ‘10′ confiable

Es alarmante que se continúa hablando de Christian Cueva, alguien que hoy tiene pie y medio fuera de Alianza Lima y está lejísimos de ser nuevamente convocado, cuando nos preguntamos de quién debería de manejar los hilos de la ‘sele’. Los que más tomaron la posta de la labor de ‘Aladino’, quien claro está hizo suyo el puesto durante la etapa de Ricardo Gareca, fueron Christofer Gonzales, André Carrillo y Sergio Peña durante estos 13 partidos de Reynoso. Cada uno con virtudes y carencias, en esquemas distintos, pero en común tuvieron el rol de ser la manija. Claro está que ninguno trascendió y hoy la gran incógnita es: ¿quién hace jugar a Perú?

En La Paz, Piero Quispe fue la gran revelación. El vigente campeón de la Liga 1 Betsson con Universitario no titubeó en la responsabilidad, incluso en el contexto del mal juego de la bicolor, y así lo demuestran sus estadísticas: completó todo el partido, tuvo una efectividad del 95% en sus pases, ganó nueve de 10 duelos terrestres y acertó dos de sus tres pases largos. Para ser su debut oficial con la bicolor, el chico de 22 años no desentonó y mete presión para repetir el plato ante Venezuela.

A más de 3600 metros de altura, Quispe muchas veces aseguró el balón en momentos caóticos del juego, incluso más mejor que Yoshimar Yotún y Renato Tapia, los otros dos que tenían también esa función. La riqueza de su técnica se vio expuesta en la capital boliviana, pues dejó mal parado a más de un altiplánico en alguno de sus regates. Siempre la pidió, nunca se escondió y encaró. Su deuda está en ser consistente y también concretar. Que su papel no quede solo en un organizador.

¿Cómo se hacen los goles?

Reynoso tiene el rótulo de ser el primer DT de la selección que enlaza cinco partidos sin anotar en la historia de las Eliminatorias. También es el primero en registrar cuatro derrotas consecutivas y, claro, sin marcar. Lamentable, ¿no? Pero atacando el problema es inexplicable cómo podemos tener un solo remate a portería en cinco encuentros. Pasaron 571 minutos en total –gracias al remate de cabeza de Gianluca Lapadula a los 43′ del primer tiempo en Bolivia–, la sequía más grande de una selección sudamericana en toda la historia de la competencia.

“­Con lo que me dice la estadística, ¿qué te puedo decir? Es cuestión de interpretación sobre qué es disparo al arco, debería ser un tema muy sencillo. Yo vi que tiramos al arco, quizás no fueron a la portería. Chile pudo haber tirado tres y Pedro Gallese agarró, pero hoy las estadísticas hablan más de expectativas de gol”, dijo Reynoso tras la caída contra Chile, una excusa que careció de autocrítica sobre el tema de la falta de eficacia de cara al gol.

De cara al martes contra Venezuela es muy pronto para pensar que se puede hacer mucho en ofensiva para mejorar de forma milagrosa. Pero esto es fútbol y, en especial, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula son los llamados a terminar este terrible registro, que nos sentencia como la única ‘sele’ sudamericana que no marcó en sus primeros cinco partidos por Eliminatorias Conmebol. Reynoso ya avisó que puede arrancar con Paolo y ‘Lapa’ como doble punta, y ante Venezuela podría darse el ensayo. “Son dos que nos dan peso en el área y, de acuerdo al momento del juego, lo intentaremos plasmar”, aseguró.

La blanquirroja en sus primeros cinco duelos por Eliminatorias desde que se juega el actual formato (todos contra todos).

Eliminatorias Puntos Goles Francia 1998 3 6 Corea-Japón 2002 4 4 Alemania 2006 5 6 Sudáfrica 2010 3 3 Brasil 2014 3 6 Rusia 2018 4 6 Qatar 2022 1 4 Estados Unidos México Cánada 2026 1 0

Cambios de sistemas fallidos

En Bolivia –y con el resultado en contra–, Reynoso apostó nuevamente por la línea de tres en el fondo, como pasó en un amistoso contra Alemania que resultó un fiasco. El equipo no se siente cómodo con ese replanteo ni existen jugadores con las características necesarias para sostenerlo. Cada vez que lo propuso durante algún partido, amistoso u oficial, siempre terminó corrigiendo sobre la marcha porque la situación empeoró, como pasó –repetimos– en La Paz. Fueron hasta tres cambios de sistemas y cinco alineaciones distintas durante el juego contra los altiplánicos, que para variar tampoco le terminaron de funcionar. “Mi perspectiva de la línea de tres no es para defender”, dijo en sus primeras charlas a la prensa.

La sorpresiva Venezuela de Fernando Batista viene proponiendo un 4-3-3 en sus últimos dos partidos como local, mostrándose compacta en todas sus líneas y con una figura excelsa como Yeferson Soteldo, siendo este un extremo por izquierda. En Lima, y considerando lo irregular que es Perú, quizá mantendrá su propuesta de ataque para buscar los tres puntos. Hoy, para ellos, somos una plaza ideal para ganar de visita. Lo más probable es que Reynoso ponga a prueba su 4-2-3-1 para hacerle frente a la ‘Vinotinto’ o si quiere ser más arriesgado con el 4-4-2 para generar en ataque, su principal deuda. Pero basta de tantos experimentos y cambios repentinos sobre la marcha.

Gallese y 10 más

Basta con analizar un dato para darnos cuenta del actual nivel de confusión de Reynoso y su comando técnico: Nilson Loyola, Andy Polo y Anderson Santamaría, titulares contra Argentina, no estuvieron ni en la lista de 23 convocados contra Bolivia. Y solo pasó un mes de partido a partido. No existe una columna vertebral, es decir, hay dudas sobre los centrales, los volantes de contención, el creador y el ‘9′. Salvo Pedro Gallese, que por cierto es el mejor de Perú en estos primeros cinco partidos, es el único que se sabe titular. En un año y tres meses al mando de la bicolor, Reynoso no encontró un ‘11′ base, problema que finalmente viene siendo su cruz y quizá la respuesta al por qué somos últimos.

