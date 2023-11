Juan Reynoso trató de corregir el rumbo a lo largo del partido, pero la selección peruana, a pesar de no ser un conjunto compacto, logró aprovechar las oportunidades y despidió de manera destacada a su goleador histórico, Marcelo Moreno Martins. El técnico optó por un once inicial sorprendente al incluir a Piero Quispe, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto, destacadas figuras de la Liga 1. Sin embargo, estas nuevas incorporaciones no lograron validar su rendimiento en el campo. En la zaga, Carlos Zambrano y Alexander Callens no estuvieron a la altura de las circunstancias, y el mediocampo funcionó únicamente como una transición sin un impacto significativo. Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, las referencias ofensivas, tampoco pudieron romper la racha negativa de no marcar en estas Eliminatorias.

Pedro Gallese

Pudo hacer algo más en el primer gol de Henry Vaca. Esta vez no fue el salvador que tuvo Perú en Asunción contra Paraguay.

Aldo Corzo

Bien parado para cubrir sus espaldas. Aportó muy poco en ofensiva, le quemó el balón. No dudó en exponer su integridad física. Sin desentonar, fue de lo más salvable en la defensa bicolor

Carlos Zambrano

En los primeros minutos estuvo pegado a Marcelo Moreno Martins para anticiparlo, lo terminó incomodando. Prolijo para las coberturas. Con el pasar de los minutos terminó dando espacios. Falló en el primer gol boliviano. Su jerarquía no pesó.

Alexander Callens

Esperó demasiado en los dos goles. Les dio mucho espacio a los bolivianos. Demasiado impreciso en los pases. Terminó cayendo en las faltas. Uno de los puntos más bajos del equipo peruano. No pudo complementarse en la inicial línea de cuatro.

Marcos López

Cerrando la defensa para ayudar a los centrales. Muy poco en los metros finales, cuando se atrevió a centrar generó peligro. Por momentos le jugó una mala pasada la trayectoria del balón. Muy flojo. Bolivia terminó centrando su juego por su sector.

Renato Tapia

Realizó un trabajo más físico. No pudo ejercer su juego de anticipación. Muy incómodo con la altura. Se notó que su falta de experiencia jugando en altura, llegando muy tarde a las jugadas y con imprecisión en sus pases.

Yoshimar Yotún

Juego friccionado desde el primer minuto. Intentó buscar el pase largo, aunque sin éxito. Sus servicios terminaron quedando lejos. Intentó darle juego pero cayó en las imprecisiones de sus pases y el de sus compañeros.

Piero Quispe

Apoyó en la marca. Cuando encontró espacios mostró su juego. Mostró la misma rebeldía que con Universitario. Eso sí, sacrificado para marcar y cumplir tácticamente. El que se atrevió más. De lo más preciso con un 90% en pases y exitoso en los duelos totales, ganando 9 de 10. Nota más aprobatoria en su debut.

Joao Grimaldo

Bien abierto por las bandas. Generó la primera jugada de peligro para Perú. Constantemente buscó explotar su velocidad con los pelotazos largos desde la zaga central. Solidario para realizar el recorrido y tener funciones defensivas. De los que más intentó en el elenco nacional, pero sus centros terminaron siendo muy potentes.

Franco Zanelatto

Intento para hacer las diagonales. Peligroso cuando se decidió encarar. No marcó diferencias, ni por derecha, ni por izquierda. Le terminó costando los más de 3600 msnm. Reynoso lo sacó y puso a Reyna en su lugar

Gianluca Lapadula

Se recogió varios metros después de que no le llegue el balón. Conectó el primer remate al arco a los 43 minutos, la primera situación clara de gol. En la primera que tuvo casi vacuna. Peligroso cuando llegó por las bandas. Le cedió su lugar a Guerrero.

Paolo Guerrero

En la primera que tuvo casi empata el marcador. Después se le intentó buscar por arriba, pero Luis Haquin lo pudo controlar de manera adecuada. El equipo no jugó para el atacante de Liga de Quito.

Bryan Reyna

Muy poco preciso con el balón. No aprovechó el cansancio del rival. Tuvo la chance más clara para la bicolor, pero no pudo rematar en dos oportunidades. Generó el desequilibrio, pero no terminó bien sus jugadas. Acabó simulando un penal y se ganó la amarilla.

Sergio Peña

Su cambio se dio con la intención de tener más el balón y crear juego, pero no pesó y no estuvo acertado en sus pases.

Luis Advíncula

Ocupó la posición de Grimaldo y generó un poco más de peligro. Hizo su acostumbrada diagonal y remate de izquierda, pero encontró bien parado a Viscarra. Después, Reynoso lo bajó como lateral y perdimos su peligrosidad.

Edison Flores

Entró en los últimos 10 minutos para jugar por derecha. Se echó a jugar, pero muy tarde. Ensayó remate de lejos, aunque ya solo fueron intentos sin mayor peligro.

