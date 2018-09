Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló sobre una posible convocatoria de Leao Butrón , portero de Alianza Lima, quien actualmente atraviesa un gran momento en el torneo local.

"No es mi función hablar de jugadores, pero posibilidades tienen todos, eso siempre lo ha dicho Ricardo (Gareca). Las puertas de la Selección Peruana están abiertas a cualquier jugador", dijo en entrevista con Depor.

Oblitas recordó que Leao Butrón ya ha sido tomado en cuenta por el técnico argentino, aún cuando Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo son los habituales.

"Leao el año pasado fue el mejor arquero del torneo y ahora está cumpliendo también actuaciones sobresalientes. Así de simple. Él ya ha sido llamado a la Selección Peruana. La primera vez no pudo venir porque se lesionó, la segunda no actuó, pero después también tuvo una lesión que lo mantuvo fuera", comentó.

"Además, yo no puedo hablar más de la cuenta de Leao Butrón porque yo lo quiero mucho, la estima no me permite ir más allá y mi puesto tampoco. Yo solo hablo de jugadores cuando Ricardo me lo pide", finalizó.