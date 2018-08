Selección Peruana: ¿cómo una lesión cambió la vida de 'Cachito' Ramírez para siempre?

Una tarde inolvidable. Un 31 de agosto de 1969, la Selección Peruana superó por primera vez una Eliminatoria y clasificó al Mundial de 1970. La sorpresa fue mayor al hacerlo ante Argentina en la mismísima cancha de La Bombonera ante miles de miles hinchas locales efusivos. El empate a dos goles le bastó a la bicolor para conseguir los pasajes a México, y para que Oswaldo 'Cachito' Ramírez entre a la historia dorada de nuestro balompié.

Lo curioso es que el delantero no figuraba ni entre los más populares de la Selección Peruana al momento del pitazo inicial. Con menos de un año en el plantel y solo siete partidos con un par de anotaciones en su cuenta, el futbolista de Sport Boys hacía su debut en Eliminatorias a lo grande: anotó dos goles en 19 minutos y volvimos a la Copa del Mundo luego de cuatro décadas.

La vida de Oswaldo Ramírez cambió por completo. Su casa del Callao se convirtió en un lugar concurrido por los aficionados. Sin teléfono fijo, su vecino era el encargado de recibir las centenares de llamadas para 'Cachito'. Se convirtió en un '9' goleador y letal en la imaginación de las futuras generaciones, que escuchaban los relatos de sus padres, ahora abuelos.

¿Cómo 'Cachito' Ramírez fue titular en un partido tan importante con experiencia nula? Dos semanas antes, la Selección Peruana goleó 3-0 a Bolivia y daba un paso importante para la clasificación. No todo fue alegría, pues Alberto Gallardo fue cambiado al 62' por un fuerte golpe en los ligamentos de rodilla izquierda. "No es nada grave y pronto estaré normal", declaró 'El Jet', pero no se cumplieron sus palabras. No podía jugar ante Argentina.

Perú viajó hacia Argentina con la duda de quién completaría el cuarteto ofensivo en la ala izquierda. Percy Rojas y Oswaldo Ramírez eran los únicos que podían hacerlo, y el 'Trucha' tenía cierta ventaja. Es más, la prensa rioplatense lo buscó a él en las notas previo al importante partido, era más que fijo. El 31 de agosto de 1969, Didí, una especie de Ricardo Gareca de la época, sorprendió a todos y lo puso a 'Cachito'.

Dos veloces contragolpes convirtieron a 'Cachito' Ramírez en el relevo más eficaz de la bicolor. Nunca fue titular fijo después, pero se dio el lujo de ser campeón de la Copa América 1975 y clasificar al Mundial de 1978, al cual no fue convocado. Se retiró de la Selección Peruana en un amistoso homenaje previo a nuestra participación en España 1982.

Al último minuto de ese partido, Perú tuvo otro héroe nacional. Miguel Ángel Brindisi centró y el balón entraba al arco, era la anotación del milagro que forzaba a un triple desempate para el cupo a México 1970. La alegría argentina se hizo añicos por la decisión de un chileno. Rafael Hormazábal, el árbitro del partido, anuló toda la acción, al considerar que el atacante Ángel Marcos le hizo una falta a Luis Rubiños, arquero peruano. Con gran valentía, al estar rodeado de 70 mil hinchas albicelestes, el sureño no cobró el gol.



El entrenador de Argentina, Adolfo Pedernera, dirigió de Colombia que históricamente había eliminado a la Selección Peruana del Mundial 1962. Perú llegó hasta cuartos de final en el Mundial de 1970, ganando dos partidos. La primera vez que la bicolor dijo presente en una Copa del Mundo fue en 1930, pero no hubo Eliminatoria previa.

Plantel de Perú en las Eliminatorias a México 1970 Nombre PJ MJ G BAYLÓN , Julio 4 359 0 CAMPOS , Eloy 2 180 0 CASTAÑEDA , Hernán 0 0 0 CHALE , Roberto 4 360 1 CHUMPITAZ , Héctor 4 360 0 CORREA , Rubén 0 0 0 CRUZADO , Luis 2 180 1 CUBILLAS , Teófilo 4 360 1 DE LA TORRE , Orlando 4 359 0 FERNÁNDEZ , José 2 9 0 FUENTES , Domingo 2 179 0 GALLARDO , Alberto 3 242 1 GONZALES , Javier 0 0 0 GONZALES , Pedro 2 172 0 LEÓN , Pedro 4 360 1 MIFFLIN , Ramón 2 174 0 RAMÍREZ , Oswaldo 1 90 2 RISCO , Luis 2 180 0 ROJAS , Percy 0 0 0 RUBIÑOS , Luis 4 360 0 ZEGARRA , Víctor 1 28 0 La campaña Partido Fecha Estadio Goles de Perú Perú 1-0 Argentina 03 de agosto Nacional – Lima ( PER ) León Bolivia 2-1 Perú 10 de agosto H. Siles – La Paz ( BOL ) Chale Perú 3-0 Bolivia 17 de agosto Nacional – Lima ( PER ) Cubillas, Cruzado, Gallardo Argentina 2-2 Perú 31 de agosto Bombonera – BA ( ARG ) Ramírez (x2)