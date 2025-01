La ausencia en el Sudamericano Sub20 de Felipe Chávez, futbolista con raíces peruanas que milita en la reserva del poderoso Bayern Múnich, ha creado un debate. En ese sentido, una de las voces que también se dejó escuchar fue la de Pablo Zegarra, quien fue el entrenador del volante en la selección peruana Sub17, por lo que pudo observar a detalle todo su potencial.

Zegarra no dudó, entonces, en comparar a Chávez como el mismísimo Cristiano Ronaldo por una semejanza que el entrenador quiso destacar. “Yo lo pongo al nivel de Cristiano Ronaldo o de Ñol Solano en los tiros libres. De 10, te mete 9″ , señaló en una entrevista con una radio local.

“Tiene muy buena pegada y luego la idea de un chico, que no tiene mucho recorrido, es que llegue a una selección mayor. En ese transcurso, él tiene que irse acoplando. Si es un jugador totalmente válido con otra formación, hay que buscarle complemento y no sacarlo. Hay que repotenciarlo”, añadió.

Por otro lado, el técnico también valoró la personalidad de Chávez. “En el tiempo que estuvo con nosotros, su comportamiento fue ideal de principio a fin. Hay que tener en cuenta que el fútbol europeo es distinto, entonces necesitan su etapa de acoplamiento. Él tiene una muy buena predisposición”.

Felipe Chávez usó la camieta 10 cuando jugó por la Sub-20 de Perú. (Foto: Agencias)

¿Por qué Felipe Chávez no fue convocado por Chemo del Solar?

En la previa del Sudamericano Sub20, Chemo del Solar, técnico de la selección peruana Sub20, se refirió a la ausencia de Felipe Chávez del torneo. “En estos momentos no es Sub 20, es Sub 18. Tiene la edad que tiene Maxloren Castro. Felipe Chávez todavía puede jugar el próximo Sudamericano Sub 20. Cuando yo he hecho una evaluación de partidos amistosos y de los entrenamientos de los jugadores que militan en el extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él”, indicó.

“Eso no quiere decir de las condiciones que tiene porque Felipe Chávez en el próximo Sudamericano Sub en dos años, probablemente será una de las figuras de Perú, seguramente que si, no me queda ninguna duda. Pero en estos momentos, creo que hay chicos que han entrenado conmigo el día a día que según mi criterio están mejor que él, es por ello que no está en la lista final de la Sub 20″, agregó.

Unas declaraciones que generaron mucha controversia hasta estos días, más aún luego de la derrota sufrida por el equipo nacional por 2-1 ante Paraguay en el debut en el certamen que se viene realizando en Venezuela.

