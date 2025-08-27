Contando los días para ver los últimos partidos de una Selección Peruana que podría entrar a su punto de quiebre para una posible renovación, los nuevos nombres que ingresan a la lista de convocados buscan asegurar su permanencia en el proceso que empezará después del final del ciclo rumbo al Mundial del 2026. Luis Ramos es uno de ellos, que sigue forjando su carrera en el fútbol colombiano y aprovechando las ausencias de Paolo Guerrero y Álex Valera, se perfila como el delantero titular para los partidos frente a Uruguay y Paraguay.

Una de las posiciones que más ha sufrido por encontrar a aquel que lo posea, es el del ‘9′. Durante mucho tiempo fue Paolo Guerrero quien se encargó de ser el líder en el ataque de la ‘Bicolor’, y durante sus ausencias encontrar otra alternativa con sus mismas características fue muy difícil.

Si bien, Gianluca Lapadula intentó -y en muchas ocasiones con éxito- ser el encargado de llevar al equipo al gol, su poca continuidad en el fútbol italiano, en los últimos meses, lo llevó a no ser considerado en la última lista de Óscar Ibáñez, pero es así que un nuevo nombre surge para la ilusión de los miles de hinches que quedan expectantes.

Gianluca Lapadula no tiene continuidad en el fútbol italiano, pero renovó con el Spezia. (Foto: Getty Images)

Dicho nombre es el de Luis Ramos, nacido en Trujillo y que no hace mucho entró al radar de la ‘Bicolor’. Si bien ya realizó su debut oficial el 11 de octubre del 2024 en el duelo frente a Uruguay, lo hizo ingresando desde el banquillo pero, hoy por hoy, la historia sería diferente con su presencia en la oncena titular.

Esto se reafirma con el buen rendimiento que ha mostrado en los últimos partidos que ha tenido con América de Cali y que con sus números en la temporada busca lograr un respaldo para ser elegido en el arranque. Desde su llegada, tras dejar Cusco FC, en la Liga DIMAYOR Apertura el delantero peruano logró jugar 19 partidos, marcando un total de 4 goles.

Para lo que va del Torneo de Finalización, su cuota ha sido mejor, pues hasta el momento ha jugado en 5 fechas de 9 posibles y ya logró marcar 3 goles. Pero sus números no quedan ahí, pues en Copa Sudamericana también fue importante, apareciendo en 11 partidos y marcando 2 goles.

Esto quiere decir que ‘Lucho’ lleva un global de 9 goles, más 2 asistencias, en los 35 partidos que ha disputado en la temporada con los ‘Diablos Rojos’. Con un reciente gol en la fecha 8 del Torneo Clausura, con dichos números llegará en las próximas horas para unirse a los entrenamientos, bajo la atenta mirada de Óscar Ibáñez.

Luis Ramos lleva 9 goles con América de Cali. (Foto: AFP)

¿Llevará Luis Ramos la camiseta número ‘9′?

Atrás quedaron los días en donde Ramos era hasta la cuarta opción del comando técnico,. En ese sentido, ‘Lucho’ está con todas las ganas de demostrar todo lo que ha crecido en estos últimos meses disputando el campeonato colombiano, donde el pasado fin de semana marcó un golazo para darle el empate definitivo al América de Cali frente al Nacional. Llega dulce frente al arco y ahora quiere confirmarlo con la ‘Bicolor’.

Es en ese sentido que fue consultado en entrevista con L1 Max, sobre el dorsal que usará en la Selección Peruana. “Yo siempre, en todos los clubes que tuve, traté de usar siempre la ‘9’. Cuando debuté usé la ‘9’ (en la selección), pero no es algo que yo la pedí, simplemente me la dieron. A mí me encantaría poder utilizarla, ya seguro hablaré con Paolo, ojalá se pueda dar”, señaló.

