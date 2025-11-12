La selección peruana dejó buenas sensaciones tras empatar 1-1 ante Rusia, en un duelo que sirvió no solo para medir el nivel del equipo, sino también para mostrar la identidad que Manuel Barreto intenta darle a la Bicolor. El técnico interino, quien asumió el mando temporal del equipo nacional, se mostró más que satisfecho por el rendimiento mostrado en suelo europeo, destacando el carácter y la madurez con la que sus dirigidos afrontaron un reto de tal magnitud por más que fue un amistoso.

Para Barreto, enfrentarse a un rival de jerarquía como Rusia significaba una gran oportunidad para poner a prueba la idea de juego que viene impulsando con la ‘Bicolor’. El estratega nacional valoró que el equipo supiera adaptarse a los distintos tramos del partido, sobre todo frente a la intensidad del conjunto europeo, que venía de golear a Bolivia días atrás.

“Fue un partido muy difícil y agotador, pero estoy contento con cómo jugamos”, señaló el entrenador. Además, explicó que su equipo entendió bien cuándo debía presionar y cuándo controlar los tiempos del juego: “No se puede presionar durante 90 minutos sin descanso. Hay que saber manejar los ritmos y tener la pelota cuando el partido lo exige”, apuntó.

El DT interino también destacó el trabajo defensivo de la selección, uno de los aspectos que más lo dejó conforme. “No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba y lo hicimos bien. Rusia jugó con mucha agresividad en el mediocampo, pero supimos contrarrestarlo”, expresó.

Pedro Gallese fue titular en Perú vs. Rusia. (Foto: La Bicolor)

En ese sentido, Barreto resaltó que el equipo tuvo una notable evolución en la segunda mitad, cuando logró equilibrar el juego y crear situaciones claras. “En el segundo tiempo empezamos a jugar nuestro partido, quizás gracias a los cambios. Incluso pudimos habernos puesto en ventaja al final”, añadió con una sonrisa.

Más allá del resultado, Barreto valoró la experiencia como un paso importante para varios futbolistas que buscan consolidarse en la selección. Según comentó, este tipo de partidos son una vitrina para que nuevos talentos sean observados por clubes del exterior de cara al 2026.

El técnico también aprovechó para hablar sobre el largo viaje hasta Rusia y lo que significó este amistoso para el grupo: “Ha sido un camino largo con muchos desafíos, pero hicimos todo lo posible para estar aquí y jugar contra un gran equipo ruso en un estadio magnífico. Fue una celebración del fútbol y estamos contentos de haber sido parte de ella”, sostuvo.

Finalmente, Barreto dejó en claro que, más allá del empate, lo que más lo enorgullece es el compromiso del plantel y la respuesta que vio en el campo. “Estos muchachos demostraron que están listos para competir. Si seguimos por este camino, Perú tiene un futuro prometedor”, cerró el DT interino.

Lista de convocados de Manuel Barreto para los amistosos de Perú vs Rusia y Chile | Foto: FPF

