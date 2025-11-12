Lo que en su momento pareció un reencuentro emotivo entre dos íconos de Universitario, terminó siendo solo una imagen sin fondo real. Un año después de aquella fotografía que mostraba al ‘Puma’ Carranza y a José ‘Chemo’ del Solar abrazándose durante las celebraciones por el centenario crema, el excapitán de la ‘U’ decidió contar su verdad. En una reciente entrevista, Carranza aclaró que esa escena no significó una reconciliación, sino apenas un gesto para las cámaras. Con su estilo frontal y sin filtros, dejó en claro que la relación entre ambos continúa rota, descartando por completo cualquier acercamiento.

El exvolante explicó que aquella postal viral fue solo una coincidencia ocurrida durante un entrenamiento del club, cuando ambos coincidieron en Campo Mar. “Eso fue solo para las cámaras, nada más. No tengo por qué mentir. Cuando la relación está rota, es como el amor: no hay forma de recuperarla”, dijo el ‘Puma’ en diálogo con el programa Entre Ceja y Ceja. Sus palabras sorprendieron a más de un hincha crema que había celebrado aquella foto como símbolo de unión entre dos referentes históricos.

Carranza fue tajante al decir que desde aquel día no volvió a hablar con ‘Chemo’. “Cuando se dice ‘te voy a llamar’ y no pasa, es porque no hay nada”, agregó, reafirmando que el vínculo con su excompañero no tiene vuelta atrás. Para el exmediocampista, lo más importante es lo que representa Universitario y no las relaciones personales que puedan existir fuera del campo.

Pese a las diferencias, el ‘Puma’ no mostró resentimiento y se enfocó en destacar a quienes sí considera parte de su círculo más cercano. “Con Roberto Martínez sí, porque es mi hermano, mi compadre. Igual con ‘Puchungo’, ‘Cuto’, Grondona o el ‘Loco’ Vargas. Me llevo bien incluso con los de Alianza y Cristal”, comentó, dejando en claro que siempre ha sido un personaje directo, sin guardarse opiniones.

El ‘Puma’ Carranza y ‘Chemo’ del Solar tuvieron emotivo reencuentro en Lurín. (Foto: Difusión).

Consultado sobre si el encuentro con ‘Chemo’ fue planificado por Jean Ferrari, entonces administrador del club, Carranza descartó esa versión. “Son cosas que pasaron en ese momento, en el entrenamiento de la ‘U’ y listo”, sostuvo, dejando ver que el reencuentro fue más casual que sentimental. Su versión deja sin piso los rumores de una reconciliación impulsada por la dirigencia merengue.

En otro momento, el ídolo crema también se refirió al distanciamiento que mantiene con otro excompañero: Óscar Ibáñez, quien fue técnico de la Selección Peruana. Fiel a su estilo, Carranza fue directo: “Yo converso con la gente que me suma. Si uno ve que una persona es irrespetuosa y está agarrando la selección... Juan Reynoso es el mejor entrenador que hay en el Perú, le duela a quien le duela”, expresó sin dudarlo.

Las declaraciones del ‘Puma’ generaron sorpresa entre los hinchas, quienes recordaron que tanto él como ‘Chemo’ marcaron una época dorada en Universitario. Ambos fueron protagonistas de títulos y referentes del club durante la década de los noventa. Sin embargo, su relación fuera del campo parece haberse quebrado de forma definitiva.

