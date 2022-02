El desempeño de la Selección Peruana en la pasada fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 dio la vuelta al mundo rápidamente. La victoria ante Colombia en Barranquilla y el empate ante Ecuador en Lima fue resaltado por más de un periodista internacional, entre ellos, Martín Liberman, quien dio detalles de cómo vio el juego del cuadro nacional.

En su canal de YouTube, el conocido comunicador argentino explicó cuáles fueron las complicaciones que tuvo el equipo de Ricardo Gareca para sacar adelante el duelo ante los norteños que aún lo mantienen con vida en la lucha por ser parte del próximo Mundial.

“El partido fue harto complejo para el equipo de Gareca, porque Ecuador fue más todo el partido. Ni hablar el primer tiempo”, inició Liberman en su análisis del partido ante Ecuador.

“(Ecuador) Manejó siempre la pelota, los patrones del partido, Gruezo, Preciado y Caicedo, que jugador es... Franco. Un equipo con otra dinámica y velocidad”, agregó el argentino.

Liberman dejó claro que Perú sufre demasiado cuando no tiene en el campo de juego a Gianluca Lapadula ni a Christian Cueva. El primero de ellos no salió en lista por un problema médico, mientras que el segundo se encontraba expulsado por acumulación de amarillas.

“Perú sufrió horrores la ausencia de Christian Cueva. No tenía pausa, no tenía manejo, no tenía pase entrelíneas. A Carrillo no le llegaba la pelota. Ormeño no fue solución, extrañó también horrores a Lapadula”, sentenció el periodista.

Para finalizar, Martín catalogó al plantel peruano como “el equipo de los milagros”. “Nunca está perdido ni vencido”, finalizó.

Perú se encuentra quinto en la tabla de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con 21 unidades. El próximo reto que tendrá que enfrentar el plantel blanquirrojo será ante Uruguay en Montevideo. Este será un duelo decisivo debido a que la Celeste se ubica cuarto en el torneo con 22 puntos.

