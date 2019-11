Raúl Ruidíaz: “Yo me siento el mejor jugador y no necesito demostrar nada”

Su regreso a la Selección Peruana de justifica en el buen momento que vive con Seattle Sounders. Por ese motivo, Raúl Ruidíaz no quiere desaprovechar la nueva oportunidad que le dio Ricardo Gareca con miras a los amistosos que disputará la ‘bicolor’ ante Colombia y Chile.

“Yo me siento el mejor jugador, es mi mentalidad. Yo no necesito demostrar nada. Cuando juega la Selección, me siento feliz que gane. No importa si Ruidíaz no anote. Eso es lo más importante. Si se me abriera el arco, yo feliz”, afirmó Raúl Ruidíaz, en entrevista con FOX Sports Radio Perú.

Sin duda alguna, los pocos goles que ha marcado con la Selección Peruana se convirtieron en un pretexto para que Raúl Ruidíaz sea cuestionado por los hinchas. Pero el delantero de 29 años de edad toma con calma toda esta situación.

“Me dolió no estar la última fecha doble, pero no hizo que me desanime. Había cosas que, a lo mejor, no estuve bien. Creo que anoté un gol. Uno, para estar en la Selección, tiene que atravesar un buen momento. Yo no bajé los brazos. Lo tomé como un reto más”, agregó Raúl Ruidíaz.

Por otro lado, ‘La Pulga’ reveló la posición en la que mejor se siente para llegar al gol en la Selección Peruana: “Me veo jugando detrás del punta, a veces juego así en mi club. Cuando juego con otro delantero, me siento un poco más liberado”.

Selección Peruana: la llegada de Christian Cueva.

