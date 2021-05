Miguel Araujo registra 90 minutos en las Eliminatorias Qatar 2022: estuvo ante Brasil y Chile. Sí, es una de las piezas que por lo general Ricardo Gareca utiliza en la zaga central de la selección peruana. Y a siete días del reinicio del certamen, hoy más que nunca la presencia del defensor es casi un hecho: no está en lista Carlos Zambrano y, a su vez, mostró regularidad con Emmen en la Eredivisie, más allá del descenso (apareció en 33 partidos).

Y si bien la última palabra la tiene el ‘Tigre’ en la selección peruana, el defensor se tiene fe. “Creo que nosotros pensamos en entrenar al máximo. Uno como futbolista se exige y me veo en el once, así como se ven Ramos, Santamaría y todos. Luego Ricardo (Gareca) llega y él pone al que le toque jugar”, mencionó en RPP.

Por lo general, Ricardo Gareca no altera la línea de cuatro en el fondo. Sin embargo, Miguel Araujo confesó que a veces trabajan con línea de a tres: “La línea de tres siempre se trabaja, no solo en esta convocatoria, sino también en anteriores aunque no se ha jugado así. Algunos en sus equipos también entrenan línea de tres, yo lo hago”.

La selección peruana anunció el último martes las convocatorias de Raziel García y Alexis Arias ante las bajas de Christofer Gonzáles y Edison Flores. El zaguero también se refirió a este tema. “Si bien hay bajas, hay otros compañeros que se suman con las mismas energías y con ganas de adaptarse al equipo rápidamente”, expresó.

Por otro lado, este jueves por la mañana Conmebol informó que es una condición “ineludible” que los planteles (incluye jugadores, comando técnico y todos los integrantes de la delegación) que participen en la Copa América deberán recibir la primera dosis de vacuna contra la COVID-19.

“No me he podido vacunar en Holanda, no han llegado a mi edad. Pero considero que los dirigentes se encargaran de eso, nosotros no nos vamos a desenfocar de los partidos ante Colombia y Ecuador. Vamos a esperar qué diga Conmebol”, añadió el defensor.





