El presente de la Selección Peruana no es el más auspicioso: últimos en las Eliminatorias al Mundial 2026 y con un panorama complicado para buscar la clasificación. Para los partidos de marzo (ante Bolivia y Venezuela) el banquillo bicolor contará con la presencia de Óscar Ibáñez como DT interino, situación que podría significar el regreso de algunos jugadores poco considerados en la era de Jorge Fossati. El ‘Nono’ tuvo algunas improvisaciones en cuanto a posiciones en el campo de juego, situación que afectó directamente a Miguel Trauco. El actual jugador de Alianza Lima tuvo poca participación y, meses después, expresó su molestia sobre el sistema que utilizaba el uruguayo y cómo afectó entre sus compañeros.

“Ese sistema no lo veo bien. Soy un jugador lento y en esa posición se necesitan aviones. Lo podía hacer, en Francia jugué ahí. Es un sistema que no me gusta mucho. Prefiero a Marco López. Cuando ponen un jugador que no es un posición, uno como jugador se siente mal. Entre mí decía para que me traen. Era el único que ni siquiera calentaba”, contó al programa Mano a Mano.

A su vez, agregó más detalles de la interna del equipo: “Era un sistema que muchos no se sentían cómodos. Se notaba a leguas. No lo decíamos, pero es la verdad. Espero que ahora juguemos en un sistema que nos venga bien. No podemos sacrificar a jugadores talentosos por un sistema”.

Como era de esperar, Trauco también fue consultado sobre si hubo la posibilidad de manifestar esta molestia a Jorge Fossati. Miguel no fue el único jugador que ha tenido comentarios sobre este aspecto en la era Fossati. Además, confirmó su disponibilidad para seguir vistiendo la camiseta del equipo de todos.

“Él se habrá dado cuenta, el profe’ moría en su ley. Ahora recibí la llamada de Óscar. Tuvimos una conversación y quiere retomar lo de Gareca. Más que todo era para reafirmar el compromiso. Siempre voy a estar disponible para la Selección. Ya lo hice antes que me llamaban y jugaba otro que no era ni mi puesto e igual venía”.

El presente de Alianza Lima

Miguel Trauco también habló sobre el presente de Alianza Lima y cómo se gestó la histórica clasificación ante Boca Juniors en la Copa Libertadores. A su vez, mencionó que el equipo ‘Xeneize’ se mostraba muy confiado de jugar la próxima fase y ello sirvió como un impulso para poder conseguir el resultado.

“Se vio reflejado en las declaraciones de ellos después del partido en Matute, estaban confiados en que lo iban a revertir. También teníamos información que habían pedido que adelanten el partido del fin de semana de ellos porque se creían seguros que iban a pasar de fase y querían tener más días de descanso. Todo eso va sumando y creo que al final no supieron medirse”, manifestó.

Por último, mencionó lo importante que es tipo de resultados para la institución: “Se hizo historia y más que todo porque siempre ven a los equipos peruanos por debajo de los demás. Creímos en nosotros en todo momento. Me siento mejor cada día y eso te va dando la seguidilla de partidos”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 1 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la página de Depor.





