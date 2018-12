¿Se muda a Argentina? Miguel Trauco tiene como principal objetivo conseguir continuidad en un club para todo el 2019. El jugador de la Selección Peruana es consciente de los torneos que se le avecinan a la bicolor y no quiere descuidar su regularidad.

San Lorenzo surgió como una posibilidad para el lateral izquierdo, club que lo seduce, según lo confirmó el mismo jugador de Flamengo. "Me interesó la propuesta, es un club grande" señaló en el programa 'De una con Niembro'.

Miguel Trauco también confesó que varios amigos le dieron referencia de San Lorenzo, por lo que espera que se pueda cerrar el traspaso. "Piris Da Motta y Malingas Jiménez me dijeron que es un bonito club con una hinchada muy buena. Mi representante me preguntó si me interesaba y le dije que sí", añadió.

El 'Ciclón' integrará el grupo F de la Copa Libertadores (junto a Palmeiras y Junior de Barranquilla) por lo que ya piensan en reforzarse de la mejor manera para poder dar pelea en el certamen más importante del continente.

Trauco, por su parte, intentará encontrar una continuidad importante en el próximo año para llegar en óptimas condiciones para los amistosos de la Selección Peruana y su participación en la Copa América Brasil 2019.