El ministro de Salud, Óscar Ugarte, manifestó que no se contempla destinar vacunas adquiridas por el Estado a la delegación de la selección peruana para la Copa América, pese a solicitud de la Federación Peruana de Fútbol. “No habría justificación, eso ya lo hemos planteado a la comisión de Ética y ha sido rechazada”, indicó en diálogo con RPP.

“Si bien es una decisión arbitraria de la Conmebol que no tiene base científica, si quieren pueden hacerlo, pero no pueden ingresar vacunas que no tienen autorización”, añadió el titular de la cartera de Salud, quien confirmó que llegó una notificación de parte de la FPF sobre el tema. El funcionario calificó de absurda la nueva medida comunicada por el ente sudamericano.

“La información no se conocía, ahora dicen que es obligatorio y me parece un absurdo. Ellos (la selección peruana) tienen un mecanismo que pueden usar sin afectar el plan nacional. Ellos tienen una donación de vacunas de Sinovac, pero no la pueden usar en el Perú, la pueden aplicar en Chile o Paraguay”, aseguró.

La exigencia de Conmebol que este jueves envió un comunicado a las diez federaciones sudamericanas para informar que todos los conjuntos que participarán en la Copa América, entre ellos la selección peruana, deben haber recibido al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus.

Como se recuerda, el ente distribuyó entre las asociaciones los fármacos que recibió como parte de la donación del laboratorio Sinovac. “Por la presente informamos que, ante el curso actual de la pandemia en el continente, la aplicación de al menos una primera dosis de la vacuna contra el COVID 19 al plantel completo de cada selección -jugadores, cuerpo técnico, asistentes y demás miembros de la delegación- es una condición ineludible para la participación en la Copa América 2021”, decía el documento enviado por la institución que preside Alejandro Domínguez.

En el siguiente párrafo, la nota subrayó como “obligación” esta petición. “Junto con los protocolos sanitarios en vigencia, esta obligación decidida por la Conmbeol en atención a la situación que atraviesan los países de Sudamérica convertirá a la Copa América 2021 en la competición deportiva más segura del mundo”, explicaron desde la sede en Paraguay.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.