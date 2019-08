La molestia de Alfredo Honores con la despedida que le dio la Selección Peruana en sus redes sociales

Alfredo Honores sigue mostrando su molestia tras su salida del comando técnico de la Selección Peruana. El expreparador de arqueros de la 'bicolor' dijo que se siente indignado porque le robaron su trabajo y contó que le molestó la despedida que le dieron a través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol.

"Lo que quiero dejar bien en claro y Carlos (Cáceda) lo sabe es que si van a tomar una foto de despedida de Alfredo Honores de la Selección Peruana, la imagen tiene que ser con Gallese, no con Carlos. El trabajo que se hizo fue con Pedro, él fue el titular de la selección por muchos años y se consiguieron muchas cosas", dijo Alfredo Honores en Fox Sport Radio Perú.

"Yo tengo la lectura de que fue algo intencional, y eso terminó rebalsando el vaso. No fue la mejor manera de despedirme. Me sentí maltratado. En el arco peruano ahí están los resultados. No necesitamos importar nada ni necesitamos que nadie nos venga a decir cómo atajar. No hay nada que no tengamos nosotros los peruanos", añadió.

La foto que molestó a Alfredo Honores. La foto que molestó a Alfredo Honores.

Óscar Ibáñez será el nuevo preparador de arqueros de la Selección Peruana, hecho que molestó mucho a Alfredo Honores , además contó que fue Ricardo Gareca quien decidió su salida. "Ricardo Gareca fue el que me llevó y él tomó la decisión que no continúe. Yo no puedo permitirme la ligereza de pedirle explicaciones porque él es el líder y hay que respetarlo".

En radio Capital, el expreparador de arqueros de la Selección Peruana dijo: "Cuántas cosas se manejan bajo la mesa de forma oscura, hay un montón de intereses. Pero lo que sí me indigna es que me roben mi trabajo, mi proyecto para mejorar la actuación del arquero peruano. Se lo comieron a Ricardo. Por ahí respondió a intereses más fuertes de lo que mi persona vale".

"GARECA TOMÓ LA DECISIÓN DE QUE NO CONTINÚE" #FOXSportsPeru | @Mauricioldm1 dialogó con Alfredo Honores, ex preparador de arqueros de la Blanquirroja: "Me sentí maltratado". pic.twitter.com/6LHtHh75wU — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) August 14, 2019

