Este martes 9 de febrero se realizará por fin la Junta de Acreedores de Alianza Lima, con el objetivo de tratar temas como el cambio de administración, así como los pormenores en temas económicos y logísticos de la institución blanquiazul durante el 2020.

Francisco Pizarro, representante de los acreedores laborales íntimos, explicó lo que deberá ocurrir en esta asamblea, en la cual se debería conocer quien tomará las riendas de la administración íntima.

“Mañana es la junta, ahí se sabrá en qué se gastó el dinero y qué pasó con el club. Ya no va estar Katia Bohórquez y el mayor acreedor, ósea el Fondo Blanquiazul, decidirá al nuevo administrador”, dijo el exfutbolista a Las Voces del Fútbol.

Asimismo, explicó el papel que cumplen sus representados, aclarando que no cuentan con el peso accionario para poder tomar decisiones dentro de la Junta de Acreedores.

“Nosotros no somos acreedores mayoritarios, por eso no tenemos participación en los temas de decisión del nuevo acreedor. Me molestaron algunas cosas pero le pedí disculpas al Fondo Blanquiazul”, agregó.

Cabe resaltar que en dicha citación se presentará el presentación del Informe de la Administración saliente, donde se detallarían los flujos de caja en el 2020, los compromisos contractuales vigentes, la situación económica financiera, comercial, legal y deportiva.





