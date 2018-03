Selección Peruana: Nolberto Solano elogió a Reimond Manco y Alejandro Hohberg

No tienen las puertas cerradas. A pesar de que Reimond Manco y Alejandro Hohberg no fueron considerados para los partidos amistosos de la Selección Peruana en Estados Unidos, ambos futbolistas tienen las opciones intactas de ir al Mundial. Así lo dijo el asistente de Gareca, Nolberto Solano.

'Nol' habló de los dos futbolistas, quienes atraviesan un gran momento en el Torneo de Verano y explicó por qué en esta ocasión se llamó a otros jugadores.

"Lo de Reimond Manco no es sorpresa, es un muchacho talentoso, y nos da gusto que vuelva a retomar esa senda buena. Lo mismo que Alejandro Hohberg y muchos jugadores. Quizá no puedan estar en esta etapa de la Selección (amistosos), pero no pueden olvidarse que en un par de años vuelve a empezar las Eliminatorias, se viene la Copa América y el jugador siempre tiene posibilidades", dijo Solano en Radio Ovación.

Luego, el 'Maestrito', habló de Roberto Siucho y Cristian Benavente, dos de las novedades en la convocatoria para enfrentar a Croacia e Islandia.

"Lo de Benavente no es una novedad, ya ha estado con nosotros, quizá ausente en los últimos meses, pero es un jugador que siempre estuvo en consideración. Roberto Siucho tiene características que se puedan potenciar en la Selección, va a tener que aprovechar esas oportunidades. Hay mucho tiempo para la lista final", culminó.

