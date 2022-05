El presente de Gianluca Lapadula en Benevento cada vez es más complicado y ello genera mucha preocupación en la Selección Peruana (tomando en cuenta que el repechaje es el próximo 13 de junio). Entonces, Nolberto Solano, asistente técnico en la blanquirroja, se encargó de dar su opinión sobre la complicada relación que el ‘Bambino’ posee con el actual DT de su equipo.

“Es una relación que parece que está rota con Gianluca Lapadula. Es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse, también por el bien de Benevento porque es todo muy extraño”, sostuvo el miembro del comando técnico del combinado bicolor en diálogo con TV Perú Deportes.

Y es que para Nolberto Solano, Gianluca Lapadula hizo los méritos suficientes (tanto en la Selección Peruana, como en Benevento) para ser tomado en cuenta en la Serie B, certamen que lo tenía como uno de los goleadores y, en estos días, ni siquiera lo ve en el banquillo de suplentes.

“Él es un jugador de selección que está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue, no me lo explico”, agregó el asistente técnico de Ricardo Gareca sobre el complicado momento que le toca vivir al ‘Bambino’, en el torneo de ascenso italiano, con su equipo.

A la Serie A con escalas

Gianluca Lapadula, como ocurre desde hace siete jornadas, no salió ni entre los suplentes considerados por el entrenador Fabio Caserta. Así, los ‘Brujos’ perdieron 3-0 contra Monza y desperdiciaron una gran opción de llegar a la última jornada del certamen con chances de conseguir el ascenso de forma directa: van el campeón y subcampeón.

Benevento enfrenta a Spal (viernes 6 de mayo) en la fecha final de la competición. Dependiendo de otros resultados, el elenco de Lapadula puede alcanzar las semifinales de los playoffs, siempre y cuando gane. En todo caso, jugará los cuartos de final para tentar la vuelta a la máxima categoría del balompié transalpino.





