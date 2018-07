Selección Peruana: ¿Nolberto Solano es opción para reemplazar a Ricardo Gareca?

Nolberto Solano no le teme a los retos y menos al de ser el sucesor de Ricardo Gareca . El popular ´Ñol' confía en el retorno del 'Tigre' a la Selección Peruana pero no dudaría en aceptar vestir el buzo de la bicolor.

"Es algo que uno lo va pensando, aunque la exigencia no es fácil, la vara está muy alta para cualquiera que asuma esta selección en caso de que Ricardo Gareca se vaya. Yo no tengo temor a nada y la experiencia que he tenido junto a él en Rusia ha sido muy buena, me enseñó a madurar muchísimo", dijo Solano en entrevista con El Bocón.

"Así como Ricardo Gareca se ha tomado un tiempo para pensar, lo tendría que hacer porque en mi entusiasmo te podría decir que sí, pero hay que pensar en el futuro. Conociendo a este grupo no hay tanto que cambiar, pero ojalá que Ricardo vuelva y se quede a trabajar con nosotros", añadió.

¿ Nolberto Solano es opción para la Federación Peruana de Fútbol? Por el momento la única opción que contempla Edwin Oviedo es el retorno de Ricardo Gareca y su continuidad hasta el Mundial de Qatar 2022.

"La prioridad es Ricardo Gareca , nosotros no vamos hablar con nadie. No hay que cortar este proceso", dijo el titular de la FPF. La Selección Peruana esperará hasta fin de mes por la respuesta del entrenador.

La Selección Peruana ya tiene programados tres amistosos para las fechas FIFA de setiembre ante Holanda y Alemania y en octubre ante Chile.

Ricardo Gareca , quien también interesa a Colombia y Argentina, se toma unos días de vacaciones junto a su familia, mientras decide sobre su futuro como entrenador. El DT fue captado por un medio periodístico en Cordoba.

Ricardo Gareca junto a su familia.

