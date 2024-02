El último viernes, César Vallejo anunció a Paolo Guerrero como su flamante fichaje de cara a lo que será la presente temporada de la Liga 1 Te Apuesto. En esa línea, Nolberto Solano fue uno de los que decidió dar su postura con relación a la llegada del también delantero de la Selección Peruana al cuadro ‘Poeta’, la misma que significará su primera experiencia en el fútbol peruano tras varios años jugando en el exterior.

“Paolo (Guerrero) está entre los mejores futbolistas de los últimos años y ha vivido la mejor etapa de la Selección Peruana en los últimos años y he tenido el privilegio de estar cerca de él. Creo que la vigencia y el profesionalismo hacen que se haya preparado bien para que mantenga su carrera como lo hizo hasta ahora”, declaró el exjugador nacional en diálogo con ‘De Una’.

Nolberto Solano también se animó a comparar lo que le pasó a Paolo Guerrero (relacionado a Alianza Lima) con lo que le tocó vivir en su época de futbolista. Además, indicó el punto de quiebre que -desde su punto de vista- pudo ser crucial para que el delantero le dé el ‘sí' a los ‘Poetas’.

“Si no se le dio la posibilidad en Alianza Lima -a mí me pasó lo mismo- es porque así sucede. Si ha llegado a un acuerdo con César Vallejo, me imagino que primero que todo, el mérito puede ser de Roberto Mosquera, si es que tuvo un diálogo con él para convencerlo porque tiene hambre de ganar aún más cosas”, sostuvo el exintegrante del comando técnico de la Selección Peruana.

Por otro lado, Nolberto Solano considera que la llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1 Te Apuesto será muy importante para que César Vallejo tome un importante protagonismo en la competencia, el mismo que podría ponerlo a la misma altura de los favoritos para dar pelea por el título nacional a fin de año.

“Sería lindo que el campeonato no sea predecible, como lo ha sido en los últimos años, porque lo ganaba Alianza, Universitario o Cristal. Es lindo que se sume un club de provincia como melgar o, ahora, Vallejo. El torneo va a estar interesante, es el deseo de Paolo Guerrero de jugar en el fútbol peruano y lo está cumpliendo”, agregó.

La experiencia de Guerrero

Si bien Paolo Guerrero fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima, nunca llegó a debutar con los victorianos. Así pues, desde que se marchó a Alemania en septiembre del 2002 se mantuvo en el extranjero, jugando en clubes como Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, Avaí, Racing Club y recientemente en LDU de Quito, donde consiguió sus dos últimos títulos en su extenso palmarés: la Liga Pro y la Copa Sudamericana.

En cuanto a lo deportivo, uno de los puntos claves para convencer al ‘Depredador’ fue el plantel que ha armado César Vallejo para esta temporada. Roberto Mosquera cuenta con un amplio abanico de posibilidades en distintas posiciones y de por sí esperan competir en este Torneo Apertura para alcanzar un lugar en los play-offs.

¿Cómo llega Guerrero a César Vallejo?

Con 40 años, el ‘Depredador’ quiere mantenerse vigente y estar en óptimas condiciones, si es que le toca ser llamado nuevamente a la Selección Peruana, esta vez bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, quien tomó las riendas de ‘La Bicolor’ tras la ya conocida salida de Juan Reynoso.





