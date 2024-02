Dentro de la convulsionada etapa de Juan Reynoso en la dirección técnica de la Selección Peruana, surgió un tema que generó mucha inquietud: la convocatoria de Oliver Sonne y la falta de oportunidades para debutar con el equipo de todos. A pesar de sus antecedentes en el Silkeborg de la Superliga de Dinamarca, muchos esperaban verlo jugar por la banda derecha bicolor, especialmente cuando Luis Advíncula no estuvo disponible. Sin embargo, esto no llegó a suceder, y las críticas se dirigieron hacia el exentrenador.

Dos meses después de su última presencia en Perú, el jugador peruano-danés decidió conversar con Depor para contar detalles de lo que fue su primera experiencia en el combinado nacional. En la misma charla, compartió detalles de sus objetivos personales y su nueva ilusión con el arribo de Jorge Fossati a la Videna.

¿Cómo ha empezado este nuevo año después de terminar el 2023 en un alto nivel?

Iniciamos el año con una intensa pretemporada, caracterizada por entrenamientos arduos y un ritmo elevado. A pesar de la exigencia, el equipo se muestra sólido, manteniendo el alto nivel alcanzado el año pasado. Personalmente, busco mejorar cada día en el campo de entrenamiento, con la esperanza de continuar en este nivel durante el próximo semestre en Silkeborg.

¿Cuáles son tus objetivos para esta temporada con Silkeborg, tanto a nivel personal como para el equipo?

Nuestro objetivo en Silkeborg es ambicioso; buscamos clasificar al menos a la final de la Copa y alcanzar la cima de la liga. A nivel personal, mi meta es seguir mejorando en el campo, contribuir con más asistencias y goles. Creo que la clave está en acumular experiencia.

¿Cómo realizas la autocrítica de tu juego? ¿Analizas tus partidos y jugadas regularmente?

Claro, es fundamental revisar cada partido. Personalmente, realizó un análisis visual de cada encuentro, evaluando mis decisiones, buscando oportunidades de mejora en términos de pases y posiciones estratégicas. Estoy convencido de que este proceso de autoevaluación y análisis de partidos es una parte crucial para mi desarrollo profesional. Aunque la mayoría de las veces realizo este proceso de manera individual, también estoy abierto a colaborar con el equipo técnico. En ocasiones, consulto con el entrenador principal para obtener su perspectiva, preguntándole si hay aspectos que desearía cambiar o detalles que él ve y que pueden escapar a mi atención. La retroalimentación, ya sea de forma personal o en equipo, es esencial para perfeccionar mi juego y contribuir al éxito del equipo.

Oliver Sonne disputó más del 90% del inicio de la temporada 23-24 con Silkeborg.(Foto: Difusión)





La opción de Turquía

Recientemente se ha mencionado el interés del Trabzonspor de Turquía en ficharte. ¿Puedes confirmar algo al respecto?

Hasta ahora, no tengo información de mi agencia sobre el interés del Trabzonspor. Aunque ha habido rumores y consultas de otros clubes, mi enfoque está en tener una destacada temporada en Silkeborg. Me siento bien aquí, así que creo que será muy beneficioso para mí continuar en el equipo.

¿Es uno de tus objetivos pasar a una de las ligas más importantes de Europa y, de ser así, en cuál te gustaría jugar?

Sí, como jugador, aspirar a niveles más altos es un objetivo constante. Sin embargo, la elección del nuevo club no está en mis manos; es una decisión del club y mi agencia. Estoy dispuesto a considerar oportunidades y tomar decisiones basadas en lo que sea mejor para mi carrera.

¿Tienes alguna liga en la que te gustaría jugar?

No creo que pueda afirmar eso con certeza. Por supuesto, hay algunos países que podrían adaptarse más a mis preferencias, pero considero que es complicado especificar eso. Estoy dispuesto a explorar las oportunidades que se presenten y tomar decisiones en base a ellas.

El 2023 tuviste tu primer contacto con la Selección Peruana. ¿Cómo fue tu adaptación?

He tenido dos experiencias increíbles con la selección nacional. El primer viaje fue como una especie de introducción, donde tuve que adaptarme a las diferencias culturales, lo que significó aprender mucho y conocer a un grupo completamente nuevo. El primero fue un poco extraño, pero el segundo fue realmente positivo. Mejoré, interactuando más con mis compañeros, y creo que es solo el comienzo de futuros viajes.

Vimos que recibiste una cálida bienvenida en el grupo...

Creo que fueron muy amables. A pesar de la barrera del idioma, hicieron el esfuerzo de hablar en inglés, y yo, a su vez, trato de comprender un poco de español y también de expresarme en dicho idioma. Creo que logramos entendernos, incluso utilizando el lenguaje de señas en algunos casos. Considero que son un grupo de buenos compañeros, y espero que nuestro compañerismo mejore aún más en el futuro. Actualmente, estoy enfocado en aprender más español. Estoy dedicándome a mejorar y aprender cada día, con el objetivo de poder comunicarme de manera más fluida con el equipo en el futuro.

Oliver Sonne no pudo debutar con Perú ante Chile por las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)





Sonne sobre Reynoso

¿Te afectó no haber tenido minutos de juego en tus convocatorias con la selección?

Fue un poco decepcionante, pero comprendía que sería un reto llegar a Perú. Además, era consciente de que la situación en la selección nacional al momento de mi llamado no era la más ideal. Entendía que para Reynoso tomar la decisión de incluirme sería algo complicado, especialmente considerando nuestra posición en la tabla. Por lo tanto, tengo un gran respeto por el exentrenador y aprecio que incluso me llevó a Perú. Fue un gesto significativo de su parte. Aunque comprendo por qué no encontré un lugar en el equipo en ese momento.

¿Es un sueño y un objetivo para ti competir por un lugar en el once titular de Perú en el futuro?

Sí, por supuesto que ser titular es un sueño y un objetivo que tengo en mente. Creo que existen oportunidades para lograrlo, aunque sé que llevará tiempo . La paciencia es clave, especialmente considerando el alto nivel de nuestros jugadores. Tengo un gran respeto por el equipo, pero definitivamente anhelo estar en el campo demostrando mi calidad. Estoy convencido de que puedo contribuir con aspectos positivos, así que espero que haya espacio para mí en el once titular de Perú.

Con la reciente salida de Juan Reynoso como entrenador de Perú, ¿cuál es tu opinión al respecto?

Como jugador, siempre es complicado abordar ese tema. Hay muchas opiniones diversas, y preferiría no entrar en detalles al respecto. Lo que puedo decir es que era un gran tipo y un gran entrenador, que tenía sus propias ideas y que intentaba hacer todo lo que era bueno para el equipo. Desafortunadamente, las cosas no salieron como él quería ni como muchos en el entorno del equipo deseaban. Pero no puedo decir nada malo de él. Era una buena persona y un entrenador de primera.





Oliver Sonne podría jugar con Perú la Copa América. (Foto: Alex Melgarejo/Movistar Deportes/X)





Pensando en la Copa América

Dada la posición actual de Perú en las Eliminatorias, ¿esto afecta tu motivación para futuras convocatorias?

Para nada, para nada. Perú tiene un plantel muy competitivo y tengo grandes expectativas con el equipo. Queremos rendir en todos los partidos, pero a veces también hay un buen rival y debemos respetar eso. No hay partidos fáciles en las Eliminatorias Sudamericanas. Así que debemos seguir dejando todo en la cancha.

Con la Copa América cerca, ¿te gustaría representar a Perú en ese torneo?

He escuchado que es una gran vitrina. Definitivamente, me encantaría jugar en la Copa América. Espero que haya una oportunidad para ser convocado y mostrar lo que puedo sumar al equipo. Continuaré destacando en mi equipo para ser considerado.

¿Has tenido algún contacto con Jorge Fossati o su cuerpo técnico?

No he hablado con Fossati todavía ni con su comando técnico, pero espero recibir su llamada. Estoy emocionado por su nombramiento como nuevo entrenador y tengo esperanza de que podamos mejorar en el futuro ten el banquillo.

