Más allá de que su designación generó opiniones divididas y un amplio rechazo por parte del público, Óscar Ibáñez ya viene trabajando en lo que será su primera convocatoria como entrenador de la Selección Peruana, pensando en la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026: frente a Bolivia en Lima y contra Venezuela en Maturín. Así pues, como parte de una serie de entrevistas con los medios de comunicación, el exportero charló con L1 Radio y dio los primeros alcances sobre lo que será su trabajo al mando de la ‘Blanquirroja’.

Tal como señaló en la conferencia de prensa donde fue presentado en su nuevo cargo, Óscar Ibáñez se mostró tranquilo por la recepción de los jugadores a los que va a dirigir y el respaldo que ha tenido al charlar con ellos. Está confiado en que podrá convocar a los mejores de su plantel para los encuentros que se avecinan.

“Yo creo que al final uno convoca a los mejores, que tienen un rendimiento comprobado, que se van ganando un lugar. A mí lo que me entusiasma y me deja tranquilo es que jugadores que no estaban viniendo por distintas razones, quieren estar”, señaló.

André Carrillo viene jugando de interior por derecha con Corinthians. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, habló de aquellos que en su momento no habían sido considerados por la anterior gestión –con Jorge Fossati–, pero que ahora están prestos a volver. Citó a nombres como Pedro Aquino o André Carrillo, quienes vienen teniendo continuidad en sus respectivos clubes –Santos Laguna y Corinthians– y es casi un hecho que estarán en su próxima convocatoria.

“Son jugadores que saben de este tipo de competencias, ya han salido victoriosos de dos situaciones parecidas. Pedro (Aquino) este fin de semana no jugó, Renato (Tapia) está jugando, André (Carrillo) está jugando en una posición distinta, en un equipo súper importante como Corinthians”, agregó.

Por otro lado, Ibáñez aseguró que ya charló con Paolo Guerrero y está tranquillo con el compromiso que ha visto en él, especialmente porque hace unos meses había anunciado su retiro de la Selección Peruana. Asimismo, en cuanto a Christian Cueva, aseguró que está atravesando por un proceso de recuperación para alcanzar su mejor versión.

“Paolo está jugando en un club como Alianza Lima, está jugando el torneo más importante de Conmebol; el fin de semana jugó e hizo un gol propio de su categoría. Christian (Cueva) está en la búsqueda de su mejor forma deportiva, hay que darle su tiempo. Cuanto mayores jugadores estén en su mejor nivel, mucho más difícil es la convocatoria”, apuntó.

Sobre lo que representa el ‘Depredador’, sostuvo: “Con Paolo hablé, porque no había quedado muy claro lo de su despedida. No se ha despedido, está con fuerza. Él está entusiasmado; Paolo no solo representa muchas cosas para los compañeros, sino también para los rivales. Uno cuando enfrenta a Paolo, le tira tofo su palmarés, tiene mucho que ver”.

Óscar Ibáñez cuenta con Paolo Guerrero en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

El regreso a la línea de cuatro

Si bien Perú está último en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 –con siete puntos luego de 12 jornadas–, Óscar Ibáñez cree que esta situación puede mejorar y que tiene a los jugadores necesarios para conseguirlo. Incluso, sabe que está en sus manos hacer algunos cambios en favor del equipo, como volver a la línea de cuatro para que sus dirigidos se sientan más cómodos en el campo.

“Lo de jugar con tres centrales fue bueno. Perú defensivamente ha sido bueno, ha recibido menos goles que en Eliminatorias pasadas. Lo que pasa es que hoy de por sí tienes tres centrales menos: (Miguel) Araujo y (Carlos) Zambrano por suspensión, y (Alexander) Callens por un tema de salud. Perú merece más puntos de los que tiene, hubo partidos que pudo haber ganado con ese sistema”, afirmó.

La Selección Peruana marcha última en las Eliminatorias 2026. (Foto: ITEA Sports)

Lo más seguro es que la Selección Peruana deje el 3-5-2 y vuelta al 4-2-3-1, un sistema que en el pasado dio buenos resultados y que el plantel conoce a la perfección. Ibáñez, al haber sido parte del comando técnico de Ricardo Gareca en el pasado reciente, conoce a los futbolistas que tendrá al mando y espera que ese conocimiento le ayude para saber llegar a cada uno de ellos.

“La coyuntura, las ausencias, la tabla de posiciones, nos obliga a tomar algunos riesgos. Hay alguna manera de asumirlo. No quiere decir que no volvamos a jugar con línea de tres o para asegurar un partido, volvamos a los tres centrales. El nivel de los jugadores te lo permite, Perú tiene variantes en todas las zonas del campo; es un sistema que le acomoda a los jugadores y se sienten cómodos”, agregó.

Finalmente, Ibáñez fue consultado sobre si será flexible o no en su primera convocatoria como entrenador de la ‘Bicolor’. Esto a raíz de que su llamado podría coincidir con la reprogramación del partido entre Universitario y Atlético Grau, el cual fue suspendido por los lamentables hechos que ocurrieron el último fin de semana en Trujillo. El exportero fue claro: llamará a los que tenga que llamar.

“Pasó algo parecido con los eventos que se iban a llevar a cabo en el Nacional. En el caso de lo que me comentas, por este hecho lamentable que ocurrió, ahí en el tema de programación nosotros no tenemos nada que ver. El 10 empezamos con los jugadores nacionales como ha sido siempre, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos jugamos”, aseveró.

Óscar Ibáñez habló sobre su primera convocatoria como entrenador de la Selección Peruana. (Video: L1 Radio)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

La próxima fecha doble está a la vuelta de la esquina y Óscar Ibáñez deberá preparar todo para anunciar su primera convocatoria. Según la programación de la Conmebol, la Selección Peruana recibirá a Bolivia el jueves 20 de marzo en el Estadio Nacional (8:30 p.m.), y posteriormente visitará a Venezuela el 25 del mismo mes en el Estadio Monumental de Maturín (7:00 p.m.). Recordemos que, a falta de seis fechas, la ‘Bicolor’ es última en las Eliminatorias 2026 con tan solo siete puntos, a seis de la zona de repechaje.





TE PUEDE INTERESAR