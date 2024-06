En el marco de un nuevo microciclo de entrenamientos, Pablo Zegarra, quien es el técnico de la Selección Peruana Sub 17, expresó su satisfacción con el rendimiento mostrado por sus jugadores durante los dos partidos amistosos que disputaron contra Paraguay. Los jóvenes futbolistas no solo lograron buenos resultados en esos encuentros, sino que también demostraron una adecuada comprensión y ejecución del sistema de juego que Zegarra les había propuesto. Asimismo, el DT de la ‘Bicolor’ resaltó que el próximo desafío será el Sudamericano Sub 16, que se jugará en Bolivia.

Tras no lograr los objetivos principales en el Sudamericano Sub-17, el comando técnico de la Selección Peruana, con la intención de revertir estos resultados, enfrentó nuevos retos con el objetivo de seguir sumando experiencia y lograr una mayor cohesión del equipo. La Bicolor, bajo el mando de Pablo Zegarra, jugó dos partidos en Asunción (Paraguay), donde el DT evaluó los resultados y se mostró satisfecho con el desempeño.

“Hace poco tuvimos un viaje a Paraguay y llevamos una buena cantidad de chicos para que ganen experiencia y tengan ese roce internacional que siempre se necesita. Sin duda fue todo muy positivo porque al frente tuvimos una selección muy fuerte como la paraguaya y en un partido ganamos y en el otro empatamos. Fue un viaje provechoso y esperamos tener algunos partidos antes del Sudamericano”, dijo Zegarra a la Radio Ovación.

El DT de la Sub 17 de Perú comentó que el Sudamericano actualmente no es el objetivo; sin embargo, tienen en la mira el próximo Sudamericano Sub 16 que se realizará en Bolivia. Asimismo, Zegarra precisó que el objetivo es que los jugadores nacionales salgan al exterior para que mejoren su rendimiento antes de los torneos que se avecinan para la Bicolor.

“Realmente encuentro a muchos chicos con grandes condiciones y talento innato. Tenemos muchachos que también están en el extranjero y la idea es repotenciarlos, y para ello estamos teniendo comunicación constante con sus respectivos clubes viendo la posibilidad de cómo van compitiendo. Más allá del talento que puedan tener, nos interesa su desarrollo integral. Pienso que vamos avanzando bastante bien”, comentó el estratega.

Asimismo, el entrenador de la Selección comentó que previo al Sudamericano Sub 16, que no es clasificatorio, jugarán dos amistosos ante Uruguay, ante esto, habló al respecto sobre los jugadores que juegan en el exterior. “Trasladar a chicos de esta edad no es fácil moverlos, pero acá ya han llegado de Italia como Nicolás Cairo que juega en el Sassuolo, de Finlandia tenemos a Alberto Velásquez, quien tiene notables condiciones, Sempertegui que juega en el Levante de España y también podemos nombrar a chicos de Estados Unidos”, dijo.

Finalmente, el DT del equipo espera que sus pupilos logren un progreso con el pasar de los años, para que puedan llegar a consolidarse en las selecciones mayores y disputen partidos con sus respectivos equipos. Asimismo, precisó que el comando técnico de la Bicolor se encuentra muy activo en el scouting con el objetivo de ‘amarrar’ a jóvenes promesas con otras nacionales que pueden ayudar a la selección, ya que son un gran proyecto.





Convocados de la Selección peruana Sub 17

Este desglose permite ver de manera clara a qué equipos pertenecen los jugadores convocados por Pablo Zegarra, distribuidos por sus respectivas posiciones en el campo.

Arqueros

Tomás Dulanto - Sporting Cristal

- Sporting Cristal Tiago Gatica - Cantolao

- Cantolao Fernando Lasanta - Universidad San Martín

Defensas

Kevin Arteaga - Alianza Lima

- Alianza Lima Airthon Espino - Alianza Lima

- Alianza Lima Sebastian Ortega - Alianza Lima

- Alianza Lima Rafael Guzmán - Universitario

- Universitario Carlos Salgado - Sporting Cristal

- Sporting Cristal Jorge Reinoso - Sporting Cristal

- Sporting Cristal Jhostyn Ortiz - Sporting Cristal

- Sporting Cristal Samir Meza - Deportivo Municipal

- Deportivo Municipal Julián Sempertegui - Levante UD

Mediocampistas

Gerson Castillo - Sporting Cristal

- Sporting Cristal Omar Ramos - Sporting Cristal

- Sporting Cristal Josué Valencia - Melgar

- Melgar Lionel Herrera - Cantolao

- Cantolao Thiago Bocanegra - Alianza Lima

- Alianza Lima Nicolás Cairo - Sassuolo

- Sassuolo Jefferson Hurtado - Alianza Lima de Apurímac

- Alianza Lima de Apurímac Nathan Sánchez - Libre (sin club)

Delanteros

Matías Martínez - Sporting Cristal

- Sporting Cristal Ismael Huacac - Sporting Cristal

- Sporting Cristal Carlos Santos - Deportivo Municipal

- Deportivo Municipal Geray Motta - Alianza Lima

- Alianza Lima Adam James - Universitario

- Universitario Jeanpiero Falconí - Universidad San Martín





