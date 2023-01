Este domingo 1 de enero, Paolo Guerrero tiene una doble celebración. Y es que el delantero nacional no solo festeja la llegada del Año Nuevo 2023, sino también su cumpleaños número 39. Eso sí, el onomástico del ‘Depredador’ no pasó desapercibido entre varias personalidades y organizaciones del balompié, quienes no han tardado en mandarle un saludo al capitán histórico de la selección peruana.

No cabe duda que el ariete peruano se ha ganado el respeto de todo el continente por sus grandes logros, siendo CONMEBOL el ente encargado de enviarle un fraterno saludo destacando su juego, el mismo que le permitió asistir al Mundial de Rusia 2018.

“Día especial para uno de los grandes goleadores del fútbol sudamericano. Paolo Guerrero celebra sus 39 años. Campeón de la Conmebol Recopa 2013. ¡Felicidades!”, fue el mensaje que acompañó la postal de la entidad sudamericana hacia Paolo Guerrero.

Conmebol saludó a Paolo Guererro por su cumpleaños número 39. (Foto: Conmebol)

Como se recuerda, el ‘Depredador’ consiguió el título de la Recopa Sudamericana 2013 con la camiseta de Corinthians, luego de vencer a Sao Paulo. Actualmente, el delantero nacional es agente libre, luego de no renovar y culminar su vínculo con el Avaí FC el 31 de diciembre del 2022.

El deseo de Paolo Guerrero para el 2023

“Muchas gracias Dios por un año mas de vida, por un año con tiempos tristes, felices y por mucho aprendizaje. 2023 solo te pido que yo vuelva hacer lo que mas me gusta hacer… Solo te pido eso… y en el alto nivel”, inicia la publicación que realizó el ariete nacional en su cuenta oficial de Instagram.

“Se que tú Dios quieres, se que muchas personas no lo quieren, pero se que tú vas a hacer que yo vuelva y de la mejor manera. 01/01/2023″, añadió Guerrero en el mensaje, el cual fue acompañado de un video en el que muestra cómo celebró la llegada del Año Nuevo desde Brasil.





