La Selección Peruana se encuentra en un momento decisivo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con dos duelos de alto riesgo ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Mientras el plantel dirigido por Óscar Ibáñez ultima detalles para el primer compromiso, la voz de uno de los máximos referentes del balompié nacional no tardó en hacerse presente. Paolo Guerrero, capitán histórico de la ‘Bicolor’, envió un mensaje de respaldo a sus compañeros y dejó en claro que, más allá de su ausencia, lo fundamental es que todo el país se una detrás del equipo.

El delantero de 40 años, que sigue trabajando en su recuperación física, se refirió a la entrega, que espera no faltará, de la selección en este tramo de las clasificatorias. Sobretodo marcando una distancia con las críticas que en los últimos días se han hecho sentir alrededor del combinado nacional.

“Sé que los muchachos van a dar la vida, van a dejar todo. Estoy convencido de que buscarán los tres puntos y todo el Perú debe hacer fuerza y apoyar a la Selección a muerte”, expresó. Guerrero también remarcó la importancia de cambiar el clima que rodea al equipo, apuntando directamente a la negatividad que suele instalarse en la previa de cada fecha FIFA.

“Hay mucha gente negativa, pero trato de ser positivo, trato de ser nacionalista y pedirle a la gente que crea en nuestro Perú, que se puede sacar un resultado positivo en Uruguay”, comentó tratando de buscar una unidad en el país, tras dejar los entrenamientos de Alianza Lima en Lurín.

Paolo Guerrero no fue convocado a la última fecha por una lesión. (Foto: GEC)

Respecto a su propia situación, el atacante aliancista evitó hablar de plazos exactos para su regreso a la ‘Blanquirroja’. Reconoció que aún necesita tiempo y que no pretende apresurar su vuelta, recordando experiencias pasadas donde forzar los tiempos de recuperación no fue la mejor decisión.

“Yo me vengo recuperando bien, tranquilo. No he hablado nada con la gente de la Selección. Primero hay que pensar en Uruguay y luego en Paraguay. Prefiero estar tranquilo, no quiero apresurar nada, miren lo que pasó la vez pasada”, señaló.

Consciente de su rol de referente, insistió en que lo más importante es dar confianza a quienes defenderán la camiseta en la cancha. “Hay muchachos que lo harán bien y todo el Perú esperemos apoyar, que ellos darán la vida”, sostuvo, reafirmando la idea de que el respaldo colectivo puede marcar la diferencia en esta etapa crucial.

Su mensaje se da en un contexto donde la selección necesita no solo de resultados deportivos, sino también de un entorno positivo que acompañe al grupo. Para el máximo goleador en la historia de la ‘Bicolor’, la energía de los hinchas será fundamental para intentar conseguir un resultado histórico en Montevideo, una plaza donde Perú no gana desde hace 21 años.

Paolo Guerrero jugó frente a Ecuador en la fecha doble FIFA de junio. (FOTO: FPF).

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre Uruguay?

Dándose un tiempo para analizar al rival que tienen enfrente, el estratega de la Selección reconoció que no será una tarea fácil de superar, sobretodo sabiendo que no pueden escatimar en recursos y estar atentos a no cometer errores que luego les impida llegar con lo mínimo de chance en la última fecha frente a Paraguay en Lima.

“Un partido exigente a esta altura de eliminatoria, con una selección como la Uruguaya, compuesta por jugadores de gran nivel. Es una selección importante en cuanto a nombres, que juega de forma muy vertical, que exige al máximo al rival, nos va a llevar a nivel máximo de exigencia, estamos preparando el partido para eso, así que bueno, confiamos en que vamos a hacer un gran partido. Necesitamos el resultado que nos permita estar en carrera, así que no hay tiempo ni margen para especular”, concluyó al respecto.

