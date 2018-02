La opinión pública está dividida con el caso Alexander Callens. Un grupo lo quiere ver en la Selección Peruana , porque se trata de un defensor interesante y que la rompe en el extranjero. Pero el otro sector considera que el futbolista no tiene chances ante la consolidación de Rodríguez, Ramos, Araujo, Santamaría, entre otros.

FIFA aprobó ampliar de 30 a 35 el número de jugadores que podrán integrar la lista previa, la misma que deberá ser presentada el 14 de mayo. Y Callens se ilusiona con integrar la de la Selección Peruana.

“Pensaba muchas cosas, cuando no salía convocado. Si no estaba, era porque tenía que trabajar más. Eso me motivaba a hacer mejor. Nunca pedí explicaciones sobre por qué no me convocaban. La mejor forma es jugando. Todo llegará solo”, dijo Callens a RPP Noticias.

Por otro lado, el defensa de New York City analizó el crecimiento que tuvo en los últimos años la MLS, una liga que ganó seguidores al acoger a cracks al borde del retiro.

“La MLS está creciendo mucho. Los equipos se preparan mucho. Tienen toda la tecnología del mundo. No es una liga suave. A veces, uno se sorprende de la calidad de jugadores que hay”, agregó.

