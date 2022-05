Cuando Ricardo Gareca se sienta en el auditorio de la Videna y da su lista de convocados, todo el Perú se paraliza. Pero en México, especialmente en la casa de Pedro Aquino, ocurre lo mismo. La ‘Roca’ se hace frágil y como un niño espera escuchar su nombre de la boca del ‘Tigre’, con la misma ilusión que hace cinco años, cuando fue llamado por primera vez para vestir la camiseta de la Selección Peruana absoluta.

Hoy, Pedro Aquino está de regreso, tras superar una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho. Motivado por la presencia del América en las semifinales de la Liga MX. Cupo que consiguieron las águilas, tras vencer a Puebla el último fin de semana con la presencia del peruano los 90 minutos. Ahora, su siguiente objetivo es obtener el título mexicano y, obviamente, estar en la relación del ‘profe’ Gareca el viernes, para festejar en casa, una vez más.

¿Cómo se encuentra hoy Pedro Aquino?

La lesión ya la dejé atrás. Ahora, solo quiero pensar en positivo. Gracias a Dios estoy recuperado al 100% de mi lesión. Otra vez, he vuelto a las canchas y estoy empezando a ganar minutos. Lo bueno de todo esto es que el profesor ‘Tano’ Ortiz me está dando la oportunidad. Entré dos partidos y he vuelto a ser titular. Nadie me asegura ese puesto, pero estoy trabajando para ello. Lo importante es que la lesión se quedó atrás. No quiero ni recordarlo, porque pasé por un mal momento. A pensar solamente en grande.

América está cerca de conseguir el título, ¿complicado?

Creo que volví en el mejor momento del equipo, en una etapa complicada, difícil, pero no imposible. Sabemos que ahorita vamos a entrar a semifinales. Es complicado, pero creo que trabajando y haciendo las cosas bien, nos irá bien.

De llegar a la final, te podrías enfrentar al Atlas de Santamaría…

Qué bonito sería jugar una final contra otro peruano. Estaría genial.

¿Lograr el título sería una motivación de cara al repechaje?

Sería muy bonito irme con un campeonato. Llegar con esa mentalidad haría que anímicamente llegue muy bien al partido del repechaje. Va a ser muy importante, de vida o muerte. Qué lindo sería campeonar con América y volver a la selección, después de mi lesión, e irnos al Mundial.

¿El América tendrá un amistoso con el City de Guardiola?

No se ha comentado mucho de eso. Estamos enfocados ahora en la liguilla. No se ha comentado. Lo he visto por la prensa. Esperemos que se dé, porque ese partido estaría muy bueno. Aunque tú no creas, es ahí donde aparecen oportunidades.

¿Cómo ves tu futuro en el América?

Mi familia y yo lo que tenemos en mente es conseguir un título con el América. Es una meta que tengo trazada. Lo que está más cerca es ello. Estoy pensando en salir campeón. Después, enfocarme y estar en modo selección con mi país. El futuro se verá después. Hoy por hoy, estoy muy bien en el América, estoy cómodo. Esperemos aún más adelante que puedan venir nuevas cosas.

¿Te ves en la convocatoria de este viernes?

Ya falta poquito. Con mi agente nos ponemos a ver la convocatoria y a esperar mi apellido, que lo mencione el profesor Ricardo Gareca. Nos llena de ilusión, de alegría. Muchos dirán ‘tú ya eres seguro’. Pero, hasta que no escuche mi nombre en la convocatoria, no me quedo tranquilo. Lo sentimos como si fuéramos niños. Felizmente, tengo un canal peruano y nos sentamos todos a ver la lista. Además, lo transmiten por Facebook. Jorge (Arriola, su representante) lo ve desde Perú y yo desde mi casa, y cuando sale mi nombre nos llamamos y celebramos. Es lo más lindo. Uno no puede creer que ya está ahí. Hay que disfrutar el llamado.

Durante tu lesión, ¿cómo viviste las convocatorias?

Lo más lindo es que siempre salía mi nombre en la conferencia. Creo que me he ganado un puesto, estar en la selección. Todo ha sido a base de trabajo, esfuerzo. Cuando estoy lesionado se habla de mi y eso me lo he ganado a pulso.

¿Cómo viste los últimos partidos de Perú?, ¿nervios?

Estos partidos que no he estado con la Selección los he visto, a pesar de que no soy mucho de ver fútbol. Casi no lo hago, pero esta vez he tenido la oportunidad de hacerlo junto con la familia. No estar adentro te da una envidia sana. Porque uno siempre quiere estar en la cancha. Peor si es por una lesión. Ha sido muy intenso. En la casa he estado nervioso, como si fuera a jugar. Lo vivo de una manera especial, como un hincha más.

En Montevideo, ¿fue gol?

Sí, de todas maneras.

¿Fue más duro verlo desde afuera?

Hasta cuando no juegas y estás en la banca, la tensión es fuerte. Se siente nervios. Igual, a todos les pasa.

Anunciamos el cronograma de actividades de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 del 28 de mayo al 14 de junio. #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/UfGeHPHaG5 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 18, 2022

¿Australia o Emiratos Árabes?

Más que darle importancia a los equipos que nos vamos a enfrentar, creo que tenemos que pensar que tenemos que estar bien, ver cómo llegamos como plantel y cómo el profesor Ricardo plantea su estrategia. Primero hay que fijarnos en nosotros y concentrarnos en hacer las cosas bien. Aún así, sobre los equipos, me gustaría Australia, porque ya lo conocemos, ya le hemos ganado. Algo sabemos de ellos.

¿Es más duro que sea a un único partido y fuera de Lima?

Va a ser una locura. Genera ansiedad, nerviosismo saber que solamente vamos a jugar 90 minutos para ir al Mundial. Ahí no puede haber errores. Si hay uno, se pierde todo. Todavía el grupo no ha hablado de ello, pero esto es una final más, de todas las que hemos tenido en las Eliminatorias. Creo que vamos a jugar igual a como lo hemos venido haciendo.

¿Cómo manejas el calor?

El clima en México en la mañana y tarde es muy intenso en cuanto al calor. En la noche, llueve. Pero, hay que adaptarnos. No hay que poner pretextos y salir a ganar el partido. Tenemos que hacerlo por la familia y por toda la gente.

¿Qué te generó el grupo del Mundial?

Hasta hoy me siguen recordando ese palo a Francia. Ahora que salió la lista me comenzaron a recordar en Instagram y a decir ‘ya Aquino, ahora sí, tu revancha’. Vayamos paso a paso. Juguemos el repechaje, pasemos al Mundial, y ya ahí que me manden todos los mensajes. Y ojalá que esta vez sí entre. Creo que Dios nos ha dado otra oportunidad. Hay que saberla aprovechar y estar preparados.

Christian Cueva está teniendo buenos partidos con selección y en Arabia Saudita, ¿qué opinas de su presente?

Christian es una gran persona. Es un gran jugador bueno dentro del campo y fuera es increíble, también. Es uno de los que mejor relación tengo en la Selección. Con el que más tiempo paso y tengo mayor confianza. Qué bueno que se esté preparando como lo está haciendo. Lo que viene es muy importante. Es un ejemplo a seguir.

¿Yoshimar Yotún en Sporting Cristal?

Qué lindo volver otra vez a tu país y más al club que uno ama. Él tomó su decisión y creo que es la correcta. Lo que nos importa a nosotros es que esté al 100%, tenga continuidad y pueda estar bien para la Selección.

¿Qué sabes de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán?

Sé que están recuperándose. Son dos jugadores fundamentales para la Selección por toda la carrera exitosa que han tenido en su carrera. A veces, nosotros los peruanos olvidamos rápidamente a la persona que ha hecho mucho por nuestra selección. En el caso de Paolo, es el capitán, jamás va a tener un reemplazante en el equipo, va a ser muy difícil que llegue alguien y esté a su nivel. Por cómo es como persona, como jugador y lo que ha dado por el plantel. Esperemos que se recupere pronto.

¿El fútbol es ingrato?

Es normal. La gente tiene derecho a opinar, pero estamos hablando de Paolo, del capitán. El futbolista que ha dado mucho por la Selección, muchas alegrías. No hay que ser tan ingrato con eso.

