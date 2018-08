El volante de la Selección Peruana Pedro Aquino causó preocupación en su último partido con el León de México. El jugador de la bicolor tuvo que ser retirado en camilla luego de un choque sufrido con un defensa del América, a los 84 minutos.

Las alarmas se encendieron en Perú. Sin embargo, fue el propio jugador quien luego aclaró su estado de salud para tranquilidad de su familia, el técnico Ricardo Gareca y los hinchas de la bicolor.

"Fue una jugada muy fuerte, pero no me patearon. Solo pisé mal. El doctor me dijo que no es nada grave y podré jugar el fin de semana", indicó a Fox Sports, Pedro Aquino, quien fue destacado por comentarista mexicanos en la victoria por 2-0 sobre las 'Águilas' del América.

El mediocampista manifestó sentirse muy feliz por su convocatoria a la Selección Peruana para los amistosos contra Holanda y Alemania en Europa del próximo mes. Le agrada que el 'Tigre' sigue confiando en él.

"Muy feliz, muy orgulloso de pertenecer a nuestra selección. Van a ser partidos muy importantes para nosotros, para mí. Espero jugar. Que se queden tranquilos, yo estoy bien", finalizó.

