La victoria de la Selección Peruana por 2-0 frente a Bolivia en Chincha no fue un amistoso cualquiera para Pedro Gallese, quien demostró que su compromiso con la ‘bicolor’ está por encima de cualquier cláusula millonaria. El portero acaba de fichar por el Deportivo Cali y, a pesar de no contar con el respaldo total de los seguros internacionales por su reciente traspaso, decidió saltar al campo bajo su propia responsabilidad.

En un fútbol donde los clubes suelen imponerse a las selecciones, el ‘Pulpo’ desafió la lógica de su nuevo equipo en Colombia para no dejar desamparado el arco nacional en el inicio de un proceso que ya mira hacia el 2030, asumiendo un riesgo de lesión que pudo haberle costado su futuro inmediato en el exterior.

Gallese fue sincero al admitir que su presencia en el estadio Félix Castillo Tardío generó cortocircuitos con la dirigencia caleña. “El 3 de enero arranca la pretemporada. Estoy todos los días hablando con la gente de allá. Estaban un poco preocupados también por el partido de hoy, pero yo ya había dado mi palabra que iba a estar aquí, que iba a acompañar a mi selección y ellos lo entendieron”, reveló el guardameta en zona mixta.

Pedro Gallese fue el capitán del equipo. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Para el capitán, el honor de representar al país no entiende de precauciones físicas exageradas. “¿Riesgo de lesión? Yo siempre voy a querer a mi selección, siempre voy a querer jugar, así sea un siete contra siete quisiera estar ahí. Soy muy competitivo, me gusta siempre ganar un reducido hasta un ‘yan ken po’, así que siempre voy a estar aquí. La gente en Colombia lo entendió y me dieron el permiso para estar acá”, aclaró con firmeza.

Más allá de su situación en clubes, Gallese sorprendió al dar luz verde a un cambio estratégico que la FPF evalúa: jugar las próximas Eliminatorias en ciudades como Juliaca o Cusco. “Mientras que todo sume, bienvenido. Si es para sacar ventaja y nos sentimos cómodos en la altura, bienvenido. Lo importante es que la selección arranque bien las Eliminatorias, nos vaya bien y volver a un Mundial”, afirmó el portero.

Perú vs. Bolivia en amistoso internacional en Chincha. (Foto: Paloma del Solar - GEC)

El ‘Pulpo’ analizó que, aunque el cambio de sede es un reto, la adaptación no sería un problema insalvable para el grupo. “Siempre va a costar, por ahí a algunos compañeros les puede costar la altura, pero siempre el cerebro tiene memoria, primero hemos jugado acá y si nos va a favorecer eso, bienvenido”, explicó respecto a la posibilidad de asfixiar a rivales de jerarquía como Brasil o Argentina.

Sobre el dolor que dejó quedar fuera del Mundial 2026, el arquero no ocultó su frustración y pidió unidad para lo que viene. “Nosotros como al hincha nos ha dolido esta Eliminatorias que pasó, pero vamos a trabajar en la que viene”, comentó, reconociendo que el grupo todavía mastica la amargura de la eliminación pasada.

Finalmente, el referente nacional pidió paciencia con los nuevos nombres que están integrándose al equipo tras el acuerdo entre FPF y SAFAP. “¿Mensaje al hincha? Que hay un recambio de a pocos. Vamos a trabajar para volver a un Mundial”, concluyó antes de preparar sus maletas para unirse a los trabajos del Deportivo Cali este 3 de enero.

