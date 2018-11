Pedro Gallese es el '1' indiscutible de la Selección Peruana. El portero de la bicolor es de los más felices en los entrenamientos de la bicolor, aunque no pudo ocultar su tristeza cuando se tuvo que referir a la ausencia de Keylor Navas en el amistoso de la blanquirroja contra Costa Rica.

"Es una lástima que no esté. Me ilusionaba verlo (a Keylor Navas) por su presente en el Real Madrid, pero seguramente que el funcionamiento de su equipo no cambiará mucho" aseguró el 'Pulpo'.

Pedro Gallese también se mostró conforme con ser incluido en la carpeta de posibles refuerzos de Boca Juniors, actual equipo finalista de la Copa Libertadores 2018. "Eso significa que uno viene haciendo las cosas bien", agregó.

El portero de la Selección Peruana es el indicado a ser titular en estos amistosos, aunque podría cederle la posta algunos minutos a sus compañeros, quienes tratarán de demostrarle a Ricardo Gareca que también están en un muy buen nivel.

La Selección Peruana enfrentará a Costa Rica este 20 de noviembre, en el estadio de la UNSA (en Arequipa). Y tú, ¿también crees que la ausencia de Keylor Navas no afectará el desenvolvimiento de los 'Ticos'?

