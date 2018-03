Selección Peruana: ¿qué piensa Ricardo Gareca a 100 días del Mundial?

Faltan 100 días para el Mundial y Ricardo Gareca recibe a Depor en la Videna para hablar de todo un poco: su última convocatoria con miras a los amistosos ante Croacia e Islandia, lo que le espera a la Selección Peruana en la fase de grupos, las ideas de juego que se va planteando y más.

Pero, quizás, una de las cosas que más destaca es su mirada al hablar de la Copa del Mundo. "Estamos con mucha ansiedad", reconoce el DT. "Tenemos muchas ganas de que llegue ya la fecha del debut, tratando de ver cada detalle de la preparación y ahora programando los amistosos", agrega.

Ricardo Gareca ha cumplido con el reto más grande que le tocó como técnico: "Mi vida cambió. Soy un agradecido al Perú. Ya el hecho de dirigir una selección, al técnico lo jerarquiza y el hecho de conseguir el objetivo, por supuesto que más. Las vivencias siempre enriquecen".

El agradecimiento es con todos. Con su comando técnico, los jugadores, la Federación y los hinchas. "Agradezco como me han tratado aún en los peores momento de la Selección Peruana. Si alguien se acerca para una foto, yo encantado, no tengo problema. La gente me trata bien en todo aspecto".

