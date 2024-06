Este viernes 14 de junio, Perú vs El Salvador se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Subaru Park, en un partido correspondiente a un amistoso internacional de fecha FIFA. El encuentro, que será el cuarto compromiso de Jorge Fossati al mando de la Bicolor, servirá como un termómetro previo a su participación en la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos. El choque está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora de Perú) y será transmitido GRATIS por ATV y América TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

El equipo nacional llega a este partido después de empatar sin goles frente a la selección paraguaya en el Estadio Monumental de Ate. Con este resultado, el entrenador de la Bicolor acumuló tres partidos consecutivos sin perder desde que tomó el mando, habiendo ganado sus dos primeros encuentros contra Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-0). Hasta ahora, el equipo se mantiene invicto y se prepara para enfrentar el desafío contra El Salvador como parte de su preparación previa a la Copa América.

En cuanto a la convocatoria, surgió cambios de última hora. El más significativo involucra a Renato Tapia, quien no se unió al equipo en Estados Unidos debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no garantizó las condiciones necesarias para proteger su integridad física ante posibles lesiones. Además, expresó discrepancias con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, ya que su contrato con el Celta de Vigo finaliza el 30 de junio y aún no ha encontrado un nuevo club.

“Hablé con Renato, el domingo por la noche, y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América. Me consta que la Federación ha seguido haciendo esfuerzos necesarios, pero lo preveíamos. Me parecía muy viable esa posibilidad, pero bueno, no le pareció a Renato. Cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida, pero mientras no afecte el grupo”, dijo Fossati tras conocer la postura de Renato.

El centrocampista cumplía un papel importante el esquema de la Blanquirroja; sin embargo, su ausencia llevó al entrenador uruguayo a considerar quién podría ocupar su lugar. Dos jugadores en particular se destacan entre los convocados como posibles sustitutos de Renato: Wilder Cartagena y Jesús Castillo. El técnico parece inclinarse por Cartagena, jugador de Orlando City, debido a la confianza que ha depositado en él y a su consistencia en el rendimiento durante los partidos.

Por otro lado, El Salvador llega a este encuentro luego de ganar 3-1 a San Vicente y las Granadinas en el Franklin Essed Stadion, poniendo fin a una racha negativa de 23 partidos consecutivos sin victorias. ‘La Selecta’ no había logrado una victoria desde el 5 de junio de 2022, cuando derrotaron por 3-1 a Granada en la primera jornada de la Concacaf Nations League.

El entrenador David Dóniga aseguró que la victoria generó que la mochila que cargaba el combinado nacional ahora sea más liviana. “23 partidos sin ganar es una carga muy pesada y romperla seguramente nos va a ayudar. (...) Hace que la confianza aumente”, señaló tras el triunfo en Surinam. “Hemos conseguido una victoria y un empate. Dependemos de nosotros para pasar la fase de grupos”, agregó.





¿A qué hora juegan Perú vs. El Salvador?

Perú vs. El Salvador está pactado para disputarse el viernes 14 de junio desde las 7:30 p.m. según la hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m., mientras que en México a las 6:30 de la tarde.





¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido amistoso internacional entre Perú vs. El Salvador se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ATV y América TV en señal abierta. También se podrá ver en Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Recuerda en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles del compromiso.





Los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero, Matías Succar.





¿Dónde se jugará el Perú vs. El Salvador?

Este nuevo amistoso de la Selección Peruana contra El Salvador se llevará a cabo en Estados Unidos, específicamente en el Subaru Park, un estadio multipropósito ubicado en Chester, Pensilvania. Este recinto es la sede del equipo de la Major League Soccer, Philadelphia Union, y fue inaugurado en el año 2010. Tiene una capacidad para albergar a 18,500 espectadores.

Subaru Park es un estadio de fútbol ubicado en Chester, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Difusión).





