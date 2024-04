Uno de los pocos defensores peruanos que ha logrado mantenerse en el extranjero es, sin lugar a dudas, Anderson Santamaría. Desde hace siete años, ha militado en el fútbol mexicano, primero durante doce meses en Puebla y luego el resto del tiempo vistiendo la camiseta de Atlas. Inicialmente, el club lo tuvo a préstamo, pero luego no dudó en adquirir su pase y, más adelante, renovar la extensión de su contrato hasta 2025. Sin embargo, la situación actual del futbolista peruano de 32 años es complicada, ya que ha sido borrado por el entrenador, el DT español Beñat San José, hasta el final de la temporada en la Liga MX.

Desde su expulsión ante Querétaro en la fecha 14 de la fase regular del torneo mexicano, Anderson Santamaría no volvió a ser tomado en cuenta por San José. Ni siquiera fue considerado dentro de la convocatoria. Ante esta coyuntura, Depor decidió investigar qué está sucediendo con el peruano, consultando fuentes del club de los ‘Zorros’, así como a un periodista especializado en el día a día del equipo de Guadalajara. Asimismo, también analizó los registros de Santamaría y cómo esta situación podría afectar su llamado a la Selección Peruana para Copa América.

Ánderson Santamaría registra tres expulsión con Atlas de Guadalajara esta temporada. (Foto: Liga MX)

¿Por qué Santamaría no juega en Atlas?

Jesús Bernal, corresponsal de la cadena ESPN encargado de cubrir a Atlas, explicó a Depor el motivo por el cual Beñat San José ha dejado de contar con Anderson Santamaría hasta que termine el campeonato. La razón está relacionada con sus constantes expulsiones en el torneo, las cuales se percibe que han perjudicado al equipo, que de por sí no ha tenido una gran temporada.

“Todo ha sido una decisión del comando técnico de ya no usarlo más hasta que finalice el torneo la próxima jornada para Atlas. La sensación que ha dejado Santamaría es que se ha hecho expulsar en tres oportunidades durante el torneo, lo cual no le trajo buenos resultados al equipo. Es por esto que el DT ha decidido no volver a contar con el defensor peruano. Físicamente no tiene problemas, todo pasa por una decisión del entrenador español, ya que no lo ve con la concentración necesaría para no dejar a su equipo con menos hombres”, señaló.

En dicho contexto, Bernal analizó la temporada que ha disputado Santamaría con Atlas y la calificó como la peor que ha tenido el defensor de la Selección Peruana por el equipo rojinegro. No solo por sus expulsiones, sino también por sus estadísticas, las cuales también estuvieron de la mano con el bajo nivel del equipo que terminará la Liga MX entre los últimos cuatro lugares de la tabla general.

“En general el torneo de Santamaría ha sido muy malo, el peor desde que llegó a Atlas. Pero esto también va en conjunto con el campeonato que realizó el equipo. Beñat San José le tenía mucha confianza, pero al final el peruano terminó por no retriuirle con sus expulsiones. Apenas acumula el 54% de los minutos totales que jugó Atlas en la Liga MX”, comentó.

Estadísticas de Anderson Santamaría con Atlas (2024)

Estadisticas Registro PJ 10 Titular 10 % de minutos 54% Intercepciones por partido 0.8 Balones recuperados por partido 4.5 Penales cometidos 1 Errores que terminaon en gol 1 Expulsiones 3

¿Cuál será el futuro de Anderson Santamaría?

Pese a que tiene todavía un año de contrato vigente, no se tiene claro si Anderson Santamaría continuará en Atlas para el siguiente torneo de la Liga MX. Depor pudo conocer que aún no se ha tomado una decisión en la dirigencia de los ‘Zorros’ con respecto al futuro del peruano, esto teniendo en cuenta la reestructuración deportiva que se viene dando debido a la mala campaña del presente torneo.

El primer movimiento se dio con la salida de José Riestra de la presidencia deportiva del club tapatío. En su lugar, se anunció hace unas semanas que llegaría Germán Gustavo Brunati, quien cuenta con respaldo de 11 años de experiencia en el City Group. Una de las primeras decisiones que Brunati habría tomado sería que Beñat San José no seguirá en el banquillo de Atlas. Esto podría abrir una nueva oportunidad para Anderson Santamaría, siempre y cuando el nuevo DT apruebe su permanencia en el equipo.

¿Anderson Santamaría llega a la Copa América 2024?

La primera convocatoria de Jorge Fossati tuvo la presencia de Anderson Santamaría, que regresó a la bicolor después de que Juan Reynoso lo haya dejado fuera de la lista para los últimos partidos de las Eliminatorias 2026 del año pasado. ‘Santa’ disputó los 90 minutos en el amistoso contra República Dominicana y respondió a las pocas exigencias del ataque centroamericano. Jugó como último hombre en la línea de tres con Aldo Corzo y Luis Abram.

Anderson Santamaría fue titular en el partido entre Perú y República Dominicana. (Foto: Pamela Lozano)

Al jugar con tres hombres atrás, el número de defensores centrales seguramente será mayor al habitual de otros torneos. Siendo una ventaja para Santamaría, además de su versatilidad para jugar como pivote, posición que conoce bien en su paso por el fútbol peruano. Habrá que esperar la lista final de Fossati y si decide confiar en la experiencia del huanuqueño o apostar por sangre joven como Erick Noriega, por ejemplo.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO