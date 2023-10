En los primeros enfrentamientos contra Paraguay, Brasil y Chile, la bicolor solo logró registrar un remate directo a portería. Esta estadística explica el hecho de que, hasta el momento, los hinchas peruanos no hayan podido celebrar un gol en este proceso clasificatorio. Además, cabe destacar que tanto Perú como Paraguay son las únicas selecciones que aún no han conseguido romper las redes en la presente fase de clasificación.

La situación se torna aún más preocupante al compararla con el último proceso dirigido por Ricardo Gareca. A pesar de que bajo el mando del ‘Tigre’ también logramos sumar una unidad en las tres primeras jornadas, si nos enfocamos en los números de disparos a puerta, las diferencias son abismales. En esos encuentros, registramos un total de 14 tiros a puerta contra los mismos rivales, lo que implica un 92% más en comparación con el desempeño del equipo de Reynoso.

Rival Juan Reynoso Era Gareca Vs. Paraguay 1 4 Vs. Brasil 0 6 Vs. Chile 0 4

Contra Chile

Como si fuera un sello distintivo del equipo bajo la dirección de Juan Reynoso, en la reciente visita a Chile, Perú apenas pudo realizar 4 disparos, ninguno de los cuales encontró el camino hacia el arco de la ‘Roja’. Estos números son totalmente opuestos a lo que sucedió tres años atrás en la capital chilena. En ese encuentro, con Ricardo Gareca en el banco y con el debut de Gianluca Lapadula, Perú disparó un total de 8 veces, de los cuales 4 tiros fueron a puerta. A pesar de que en ambos enfrentamientos no se marcaron goles, la sensación dejada por el equipo bajo la dirección de ‘El Tigre’ fue significativamente mejor.

Contra Brasil

Bajo la dirección de Juan Reynoso, Perú disparó un total de 5 veces, pero ninguno de esos tiros fue directo al arco, lo que refleja una falta de precisión en la finalización de las jugadas. Cuando Ricardo Gareca estuvo al mando, Perú realizó un total de 7 disparos, y 6 de ellos fueron directos al arco, lo que refleja una mayor precisión en los tiros. Como resultado de esta eficacia en los disparos a puerta, logramos marcar dos goles en ese partido.

Contra Paraguay

En el partido dirigido por Juan Reynoso, la selección peruana realizó un total de 4 remates, de los cuales solo uno logró encontrar el arco rival. Con ese único intento de peligro, el equipo no consiguió anotar ningún gol. En contraste, en el partido con Ricardo Gareca, Perú disparó al arco en 4 ocasiones de un total de 10 intentos. Dos de esos tiros terminaron en el fondo de la red, logrando una eficacia del 50% en la conversión de oportunidades en goles.

Amistosos

Lo que ocurrió contra Chile no es algo nuevo durante la era de Juan Reynoso, ni se limita a las Eliminatorias 2026. Esta falta de eficacia en el ataque ha sido evidente a lo largo de su ciclo de preparación. En tres partidos previos al proceso clasificatorio, el equipo no logró representar una amenaza en el arco rival, sin conseguir ni un solo disparo entre los tres palos.

El primer revés lo sufrió, justamente, en el debut del ‘Cabezón’ con la ‘Blanquirroja’. En la derrota por la mínima diferencia contra México, fuimos capaces de disparar en 9 ocasiones, aunque todas sin puntería a portería. La siguiente llegó en la gira por Europa. Primero, teniendo al frente a Alemania. Tal vez el registro más discreto: un solo remate y ninguno con dirección al arco. Días después, contra Marruecos se mejoró en los remates, llegando a tres, pero sin poder encontrar destino en la valla.

Fecha Rival Disparos a puerta Marcador 28-03-2023 Marruecos 0 0-0 25-03-2023 Alemania 0 0-2 24-09-2022 México 0 0-1

Buscando soluciones

Es importante destacar que en al menos dos de estos encuentros en los que no logramos disparar a puerta contamos en el once inicial con Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, quienes son considerados los dos delanteros más importantes de la Selección Peruana. Sin embargo, su capacidad para marcar goles no resultó suficiente para romper las redes de los rivales. Esta situación está relacionada con el planteamiento defensivo que Juan Reynoso adopta. En varios de estos enfrentamientos, tanto Lapadula como Guerrero se vieron obligados a retroceder muchos metros debido a la falta de suministro de balón, lo que redujo su peligrosidad en el área rival.

Asimismo, si nos enfocamos en las Eliminatorias 2026 y la actuación de Paolo Guerrero, algo muy vinculado a su soledad en ofensiva es que no encontró un socio ideal, ya sea unos metros atrás como enganche o con los extremos. Cuando se intentó con Christopher Gonzáles no terminó siendo la solución, lo mismo que con los extremos como Andy Polo, André Carrillo y en el último duelo con Luis Advíncula. Un poco más abajo también, se extrañan los pelotazos de Miguel Trauco, donde el ‘Depredador’ marcaba diferencias. Tal vez, Christian Cueva en su mejor versión sería un socio perfecto para el hombre de Liga de Quito.

