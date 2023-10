Para algunos, Reynoso falló desde el planteamiento; para otros, desde la alineación y la apuesta por algunos jugadores en posiciones poco comunes. Lo cierto es que todo se le juntó en una noche para el olvido: la fortaleza defensiva que tanto recalcó fue frágil y las desatenciones volvieron a pegarnos duro. Ante Chile, el balance es que el técnico cometió más errores que aciertos (si es que puede tener alguno) y aún hay deudas pendientes que sigue arrastrando.

Los errores de Reynoso

Polo por derecha

El primer gran problema del técnico fue la apuesta de Andy Polo por el sector izquierdo a pie cambiado, cuando la mayor parte de su carrera lo hizo por el otro lado . Prefirió ponerlo a él en esa posición en vez de a Bryan Reyna, sabiendo que la última vez que ‘Polito’ jugó por esa zona con la selección fue hace tres años, en una derrota 2-0 ante Argentina por las Eliminatorias (fue un cambio y solo jugó 18′).

Reynoso apostó por Polo para aprovechar su ida y vuelta y darle una mano a Miguel Trauco en defensa; sin embargo, tampoco estuvo preciso con las coberturas. Tanto él como el ‘Genio’ sufrieron en demasía por esa banda. El lateral Matías Catalán, hasta antes de su salida por lesión, se encargó de ser un dolor de cabeza por esa zona. Subía sin mayores complicaciones y se asociaba con Echeverría para generar peligro.

Con la salida de Catalán, la carga fue menor por esa zona, pero tampoco supuso grandes cambios. Trauco nunca pasó la mitad de la cancha, ni llegó hasta el córner y Polo no se animó a encarar ni a lanzar algún centro. Lo preocupante fue que cuando ingresó Bryan Reyna, en menos de 5′, ya había hecho más en ataque, dejando las dudas de por qué no arrancó el jugador de Alianza. Por si fuera poco, en 25 partidos oficiales (1000′) con la ‘sele’, Polo no ha marcado gol y solo lleva una asistencia.

Tándem Advíncula-Corzo

Si algo positivo había dejado la fecha pasada era que Aldo Corzo aún mantenía su vigencia en la selección. No era el lateral más ofensivo que teníamos, pero en cuestiones de defender sí resaltaba. Se encargó de ‘tapar’ la expulsión de Advíncula en Paraguay, y ante Brasil se encargó de anular a Rodrygo y Neymar. Entonces, la duda era si seguir con el capitán crema de titular o volver a poner a ‘Bolt’ por esa zona.

Reynoso decidió ponerlo a los dos, apostó por Corzo de lateral y Advíncula como extremo, como en su momento jugó en Boca Juniors. La idea no era nada descabellada, pero el dúo nunca se comprendió. El ‘Rayo’, salvo un remate desviado, no tuvo participación en ataque y en defensa llegó a destiempo en un par de ocasiones. Brereton, con más ímpetu que técnica, se encargó de poner en aprietos a ambos.

Pensando en Argentina y por lo visto en Santiago, Reynoso tendría que decidir si poner a uno u otro como lateral derecho. Advíncula como extremo en Boca tiene con quién asociarse, pero sin una propuesta ofensiva clara con Perú, la situación se complica y se pierde sus condiciones en esa zona. Para eso, mejor tenerlo más retrasado y aprovechar sus desbordes por la banda.

No hay un ‘10′

Con la ausencia de Christian Cueva, y hasta de Edison Flores, la responsabilidad de mostrarse, tener el balón e iniciar las jugadas de ataque recaía en Christofer Gonzales. Para Reynoso, ‘Canchita’ era el llamado a unir la mitad de la cancha con el ataque, pero hasta el momento no viene teniendo una actuación convincente . En Santiago, nunca pudo filtrar un pase, romper líneas, tanto él -como lo demás- solo optaban por retroceder el balón.

Cuando le tocó salir por André Carrillo, el juego de Perú fue un poco más ofensivo, y hasta vertical. La ‘Culebra’ mostró ciertos ‘chispazos’ que complicaron a Chile. A diferencia de ‘Canchita’, el exjugador del Al-Hilal trataba de mostrarse más y tomar la responsabilidad de conducir el balón. Y para agregar a tan preocupante situación de Gonzales, en 24 partidos oficiales con la selección no registra gol ni asistencias.

Los pendientes de Reynoso

Buscar el arco

El gran pendiente de Reynoso sigue siendo la propuesta ofensiva, la cual hasta ahora no se ve con claridad. Ante Paraguay, no se le exigió ataque dado que teníamos un hombre menos y la prioridad era mantener el arco en cero. Frente a Brasil, y sabiendo la superioridad del rival, el técnico optó por ser más conservador. Pero ante Chile, y sin desmerecer a la ‘Roja, había una posibilidad de tener una mejor propuesta arriba.

Sin embargo, Reynoso se mantuvo en su libreto de ser ultradefensivo y recién reaccionó con el resultado abajo, poniendo a Reyna. Pese a ello, se sigue manteniendo una triste estadística, ante Chile se cumplió el tercer partido que Perú no remata al arco, siendo la primera vez que la bicolor no anota ningún gol en sus tres primeros partidos eliminatorios.

La situación se agrava aún más cuando luego de tres fechas somos la única selección sin tiros al arco, y junto a Paraguay sin anotar un gol. De acuerdo a ‘Son Datos, No Opiniones’, Brasil lleva 19 remates; Uruguay, 16; Argentina, 15, Chile, 14; Paraguay, 12; Ecuador, 10; Colombia, 9; Venezuela, 8; Bolivia, 8 y la bicolor con ningún remate.

Los aciertos de Reynoso

La vuelta del ‘Kaiser’

Si se puede rescatar algo de lo que se vio en Santiago, la vuelta de Carlos Zambrano es lo más destacable. El ‘Kaiser’, pese a todas las falencias que mostró el equipo, fue de lo más correcto ante Chile. Con su personalidad y temple le dio jerarquía a la zaga y salvó en más de una ocasión alguna desatención de Abram y Trauco. Sin embargo, su lesión se sintió mucho y puede ser una gran baja ante Argentina.





