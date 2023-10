¿Por qué el Perú vs. Argentina es el partido ideal para Reyna, Grimaldo, Quispe y Concha? (Foto: Depor)

No son los mejores momentos en la Selección Peruana, el mal inicio en estas Eliminatorias ha golpeado fuerte en el colectivo. La presión por los resultados y las críticas por el juego son cada vez más fuertes contra Juan Reynoso. Y es que la bicolor no convence con su estilo ultradefensivo, nos vimos muy mal en Santiago y seguimos sin rematar al arco en tres fechas (junto a Paraguay, somos las dos únicas selecciones que no han anotado). Por eso, la paciencia de los hinchas comienza a agotarse, algunos ya exigen la renuncia del ‘Cabezón’, otros esperan ver alguna respuesta ante Argentina.

El mal momento de la selección no solo recae en Juan Reynoso, también en los propios jugadores, algunos muy por debajo del nivel esperado, por lo que el martes muchos esperan ver ‘sangre nueva’. Lo cierto es que debido a la falta de buenos resultados y la poca efectividad del estilo defensivo, el DT estaría planteando cambios obligados y una propuesta más ofensiva contra la ‘Albiceleste’. El salir más predispuesto a ver el arco rival va de la mano con darle la confianza a nombres que el hincha pedía: Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Piero Quispe, entre otros. Eso sí, no todos los jóvenes tendrán la posibilidad de tener minutos, pero los que parten con más opciones de arrancar son Reyna y Grimaldo, dos que han demostrado ser una alternativa importante y que le darían esa frescura a la ‘sele’. El primero fue una de las pocas cartas ofensivas de Reynoso en Santiago y en pocos minutos tuvo mayor poder ofensivo que el titular de esa noche por la banda izquierda: Andy Polo. Bryan Reyna y sus jugadas contra Chile. (Video: Youtube) En tanto, Grimaldo, quien debutó ante Brasil a nivel selección mayor, es otro jugador joven que le aporta una cuota más ofensiva a la selección. Le tocó estrenarse en Eliminatorias contra la ‘Canarinha’, pero no le pesó el contexto y demostró ese mismo vértigo y velocidad que cuando juega con Cristal. Reynoso lo pondría por la derecha y retrocedería a Advíncula para el desdoble ofensivo, pero ¿por qué creer ahora en ellos? Joao Grimaldo y su debut ante Brasil (Video: ATV) Oportunidad de oro La necesidad de ser ofensivos amerita creer en ellos. Reyna y Grimaldo son dos de los principales jugadores del torneo local y ambos extremos por las bandas, dos sectores que la selección no ha mostrado variantes concretas. Andy Polo viene de no tener una buena actuación contra Chile y su rol es más táctico; por ello, el extremo de Alianza sería la clave por el sector izquierdo. Por derecha, Advíncula, ante la poca conexión con Corzo en Santiago, le dejaría esa banda para volver a ser lateral. De igual forma, ambos jugadores, al ser dos de los más pedidos por los hinchas, tendrían el respaldo popular y contra Argentina -sabiendo que el rival es muy superior a nosotros-, el público estaría más enfocados en sus actuaciones y qué le pueden aportar al grupo, dejando de lado el resultado. Esto sería clave para que no sientan tanto la presión de querer ganarle a la ‘Albiceleste’, que de por sí será una tarea titánica. Las mejores postales del último entrenamiento de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana) Los hinchas quieren ver un juego ofensivo como un punto de quiebre y Reyna y Grimaldo pueden darle eso, son encaradores y estarían ante una opción única de mostrarse frente a la campeona del mundo. De paso contribuir con el recambio generacional que se pide, este puede ser el inicio. Otro nombre sería Piero Quispe, aunque el primer reto de él sería meterse a la lista final de convocados. Aunque a diferencia del duelo contra Chile, el joven jugador de Universitario podría ser una de las novedades de la convocatoria final. Con un Christofer Gonzáles muy cuestionado y que será baja por lesión, Quispe, como ya lo han dicho varios técnicos nacionales, es de los pocos jugadores que se asemeja a Christian Cueva. Ante la falta de conexión entre el enganche, el mediocampo y el delantero, la ‘joya’ crema podría tener su ansiado debut en Eliminatorias. El mismo sentir lo tendría Jairo Concha, al igual que Quispe, ambos cumplen una función específica en la medular de la cancha, y tras la ausencia de Cueva, son los principales generadores de juego en esa zona. La decisión la tendrá Reynoso, de apostar por uno o el otro, o por los dos, uno en cada tiempo, según el desarrollo del partido. Sus números con la selección Partidos Minutos Goles Asistencias Bryan Reyna 6 317′ 2 - Jairo Concha 2 105′ - - Joao Grimaldo 1 44′ - - Piero Quispe 1 60′ - -

