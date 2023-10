Perú lleva dos derrotas y un empate, estamos penúltimos en las Eliminatorias y las estadísticas no hacen más que preocupar: no hemos rematado al arco hasta el momento; por ende, todavía no tenemos ni un gol (junto a Paraguay no nos hemos estrenado en arco rival). En su momento, se aplaudió el punto rescatado en Asunción por todo lo acontecido, quedarnos con uno menos y por la actuación de Gallese.

También se resaltó el plan de contener a Brasil, sin contar esa última jugada del gol, donde tener un bloque defensivo sólido contra la ‘Canarinha’ estaba siendo un buen negocio, pero una desatención arruinó los planes de Reynoso. Y frente a Chile no salió ni lo uno ni lo otro. Esa solidez atrás que tanto prioriza Reynoso no se vio en Santiago, dejamos muchos espacios, tuvimos fragilidad y reinó la imprecisión. Sin su principal libreto, nos vimos como una selección sin más alternativas ante una Chile más combativa que con buen fútbol.

La crítica no va hacia la filosofía de Reynoso, de priorizar primero la defensa, el tema está en que parece que solo nos quedamos ahí: defender en nuestro campo, retroceder y no mirar al arco rival. El plan ultradefensivo corre grandes riesgos si los hombres de atrás no están en su mejor noche o quedan expuestos debido a un plan de ataque ausente. Perú en Santiago no lo tuvo, no logramos dar tres pases seguidos en campo rival.

Y hasta un córner a favor terminó en pies de Pedro Gallese, lo que deja claro que el problema no es la propuesta defensiva, sino el inexistente plan en ataque. Sin remates al arco ni goles es muy difícil sumar puntos y clasificar a un Mundial, que de por sí ya te da seis cupos y medio. La sensación de muchos es que el Perú de Reynoso juega a no perderlo, en vez de ganarlo, sin atrevimiento de salir a buscarlo.

¿Qué esperar ante Argentina?

La ilusión de muchos empieza a decaer, por lo que puede ser otro partido poco vistoso frente a Argentina este martes en el Nacional. La propuesta de Reynoso sería la misma que ante Brasil, con un 4-4-2 con doble pivote, para intentar anular a la ‘Albiceleste’. De ser así, dependeremos exclusivamente de que la línea de cuatro defensores tenga una noche redonda, junto a Pedro Gallese, y evitar nuevamente las desatenciones.

En cuanto a nombres, ante la inminente baja de Carlos Zambrano (salió lesionado ante Chile), Renato Tapia, quien no viajó a Santiago, volvería a la zaga central ya recuperado. La duda sería su acompañante: Luis Abram, Alexander Callens (otro que no viajó) o Anderson Santamaría. Reynoso también tendría que decidir si mantiene a Aldo Corzo por derecha o pone a Luis Advíncula, ya que ambos por esa banda no lograron conectar y la sensación es que tendría que elegir a uno.

Por la banda izquierda, Andy Polo no tuvo una buena actuación y dependerá de Reynoso seguir apostando por él o darle el puesto a Bryan Reyna, quien con solo cinco minutos en el campo tuvo mayor protagonismo que su compañero. La vuelta de André Carrillo al equipo titular también debería darse. Eso sí, a pesar de los nombres, que el hincha no espere algún cambio radical en la propuesta. Desde que Reynoso es técnico, siempre ha jugado a ser defensivo, lo que sí debería ver es cómo llegar a arco rival, ese es su gran reto, porque si se juega como ante Chile, difícilmente nos alcance ante Argentina.

Posible equipo de Reynoso ante Argentina.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR