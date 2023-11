Vayamos por partes. Desde que empezaron las Eliminatorias, Christofer Gonzales fue uno de los convocados más recurrentes e importantes para Reynoso. Ante la falta de un ‘10′ como Christian Cueva, quien no está en óptimas condiciones de jugar, la presencia de ‘Canchita’ era clave para el ‘Cabezón’. Su función era asumir ese rol de conductor de la selección, aquel con la capacidad de ser el ‘cerebro’ del equipo y el encargado de repartir ‘chocolate’ en la cancha. Es más, Gonzales fue titular en los dos partidos de visita (ante Paraguay y Chile) por Eliminatorias; pero en ambos dejó una impresión por debajo de lo esperado. No pudo estar a la altura de lo exigido y fue criticado por su poca producción ofensiva.

De hecho, la intrascendencia de Gonzales es reflejada en sus estadísticas con la selección. El volante peruano no registra goles ni asistencias en los 24 partidos oficiales que disputó con la bicolor, y tampoco ha sido decisivo en las presentes clasificatorias. Su no convocatoria se puede entender en términos futbolísticos, porque ‘Canchita’ no ha tenido un buen rendimiento en la bicolor. No obstante, según Depor pudo conocer, la ausencia del jugador se debería a una lesión, ya que Christofer no fue considerado en el último partido del Al Adalah ante Al Taraji, por la segunda división árabe.

Los ‘engreídos’ de Reynoso ausentes

El caso de Anderson Santamaría es similar. Fue considerado por Reynoso en la fecha doble de octubre ante Chile y Argentina, pero ahora tendrá que ver los partidos desde otro lugar. Su ausencia responde netamente a una cuestión futbolística, porque no está lesionado ni presenta alguna molestia. El defensor de Atlas venía jugando en su club y en la selección. Es más, fue el reemplazante de Carlos Zambrano ante la ‘Roja’ en Santiago y arrancó en el duelo contra la ‘Albiceleste’ en Lima. En ambos compromisos dejó una impresión que no convenció a Reynoso, quien considera al ‘León’ por delante de ‘Santa’.

Santamaría tampoco ha podido rendir al nivel exigido en las Eliminatorias, su rendimiento ha sido cuestionado por la crítica y necesita recuperar su mejor versión. Tuvo responsabilidad en el segundo gol de Chile y pasó dificultades en el duelo ante Argentina, razones por las cuales no fue tomado en cuenta esta vez. Sin él en la bicolor, es un hecho que Zambrano será titular y Miguel Araujo su principal reemplazo. En ese sentido, le toca tomar esta pausa como un envión anímico para continuar en la órbita de Reynoso.

Y, por último, la ausencia de Raúl Ruidíaz es la confirmación de que el delantero no es ni la tercera opción de Reynoso en la selección. Si bien la ‘Pulga’ alterna continuamente en Seattle Sounders, la recuperación de Gianluca Lapadula, la presencia de Paolo Guerrero y el llamado de Santiago Ormeño dejan sin espacio al atacante de 33 años. La decisión la tomó el ‘Cabezón’, pese a que en más de una oportunidad llenó de elogios a Ruidíaz, pero la realidad dice que no cuenta más con él.

De hecho, su última aparición en Eliminatorias fue en el duelo contra Brasil en Lima. En ese cotejo, fue duramente criticado por tener responsabilidad en el gol de Marquinhos que le dio la victoria al ‘Scratch’. Desde entonces, Reynoso no lo llamó contra Chile ni Argentina, y ahora hizo lo mismo contra Bolivia y Venezuela. Sin espacio en la selección, Ruidíaz necesita reinventarse y recuperar su mejor versión, esa que lo hacía indiscutible en las convocatorias pese a que su rendimiento nunca estuvo a la altura de las exigencias.

¿Y qué pasó con Christian Cueva?

Esta última convocatoria de Reynoso no solo confirma la ausencia de tres jugadores importantes, también consolida el adiós de Christian Cueva de la selección peruana. Alejado de las canchas por una lesión a la rodilla derecha que arrastró durante casi toda la temporada y lo sacó de las finales de la Liga 1, ‘Aladino’ salió completamente del radar del técnico de la bicolor. No está en condiciones de jugar al máximo nivel y su prioridad es atender la lesión que lo aqueja. Operarse es una alternativa y la decisión le compete únicamente a él.

Y recuperarse de su dolencia solo es el primer paso, porque Cueva también necesita continuidad si quiere volver a la selección. Las puertas de la Videna no están cerradas para él y el propio Reynoso lo ha confirmado. Contar con la mejor versión de Christian suma a la bicolor, sobre todo porque no hay un futbolista con las características que él posee. Sin embargo, la pelota no está en la cancha de Reynoso, sino en la de ‘Aladino’, quien debe tomar decisiones respecto a su futuro.

